曹興誠轟中共「流氓政權」 台灣是自由飛鳥拒退回爬蟲地盤思維

聯電創辦人曹興誠今在福和會演講中批評，國民黨與共產黨崇尚的「帝王史觀」本質為流氓統治，並強調文明進步核心在於「主權在民」，台灣領土權利歸屬於全體台灣人民，並非所謂「自古以來」的中國領土。（記者羅國嘉攝）

聯電創辦人曹興誠今（18）日在福和會演講中批評，國民黨與共產黨崇尚的「帝王史觀」本質為流氓統治，並強調文明進步核心在於「主權在民」，台灣領土權利歸屬於全體台灣人民，並非所謂「自古以來」的中國領土。他直言，中共意圖拿下台灣是為與美國爭霸，本質是不可能和平的流氓政權，並形容台灣已是自由的「飛鳥」，不應再退回重視地盤與集權的「爬蟲」世界。

福和會今天上午於張榮發基金會舉辦專題講座，曹興誠以「走向文明或退回野蠻？台灣的抉擇」為題，發表主題演講。曹興誠當場問民眾是否看過《寒食帖》，現場無人回應，曹笑稱「原來你們都是台派」，也自嘲「反共不反中」。

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曹興誠指出，國民黨與共產黨的教育常以帝王將相為主，但攤開歷史來看，每個人都是流氓。儒家強調修身齊家、治國平天下，但中國歷史上真正能以君子治國者幾乎沒有，所以長期以此類歷史為教材，對孩子未必有幫助。

他表示，談民主不必訴諸各種理論，1948年《世界人權宣言》已明確指出「主權在民」，台灣主權屬於台灣人民，不屬於其他人；中共現在將他列為台獨首惡，但他不只是主張台灣屬於台灣人，也主張山東屬於山東人，根本沒有獨不獨的問題，重點就是主權在民。

曹興誠說，文明進步關鍵在於民主與科學，民主保障自由與私人財產，使人能自由思考與創造，並保障成果，科學才得以發展。至於領土問題，他指出滿清、中華民國與中華人民共和國彼此並不相屬，台灣雖曾屬滿清約212年，1895年後成為日本領土，與中國無關，現今台灣的領土歸屬即為台灣人民。

他並認為，中國的問題在於「有文化而無文明」，民主應由下而上發展，而非中央集權後再施予，但國民黨與共產黨皆主張武力統一，對於所謂兩岸和平，他直言中共不可能與台灣和平，而是意圖將台灣作為戰略基地，進而與美國競逐並牽制日本、菲律賓。

最後，曹興誠以比喻指出，重視領土與地盤是「爬蟲」思維，自由移動、不受拘束則如「飛鳥」；台灣如今已是自由的「飛鳥」，不可能再回到「爬蟲」，當前的抉擇即在於此。

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