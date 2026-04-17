傳日方不滿卓榮泰東京巨蛋「高調」觀賽 政院：就是私人行程

行政院長卓榮泰上月親自公布赴日本東京巨蛋看經典賽，包機等費用收據。（資料照）

日媒「日經亞洲（Nikkei Asia）」今（17）日報導，據消息人士指出，行政院長卓榮泰3月前往日本東京觀賞棒球經典賽，高調的行程安排與處理方式引發部分日本官員不滿。政院人士表示，卓揆赴日觀賽一事，相關安排就是單純的私人行程，沒有進一步說明。

卓揆3月7日赴日本東京巨蛋觀看台灣與捷克在「世界棒球經典賽」（WBC）的比賽，成為1972年台日斷交以來首位踏上日本國土的現職閣揆。他多次強調，這次屬於自費的「私人行程」，非公務，並公布自費明細，包括球賽門票、遊覽車資、包機費用與日圓換匯水單等4份單據，其中包機208萬元，整趟旅程花近214萬元。

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卓揆東京看球，原被視為台日關係升溫的象徵，但「日經亞洲」引述消息報導，日本官員對卓榮泰此行所引發的公開關注感到不滿。這次訪問原定應該在不公開的情況下進行，卻在台灣迅速成為新聞，部分日本官員指責賴清德政府違反了雙方的默契。

根據報導，在行政院提交一份超過15人的訪日名單後，東京方曾要求將台灣行政院發言人與攝影官從名單中移除，但這項要求並未被理會。卓榮泰在東京巨蛋看比賽期間，很快就被「中央社」發布報導，東京方面「感到被背叛」，這引發外界對於未來與台北在敏感議題上合作的疑慮，也可能讓類似訪問在未來更難安排。

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