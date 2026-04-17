新竹縣財力調升為一級 議長叮嚀善用每一分納稅錢

新竹縣長楊文科（中）今天赴議會報告上任7年3個多月來，「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」等4大施政成果。（記者廖雪茹攝）

新竹縣議會第20屆第7次定期會今天開幕，由於新竹縣財力等級從三級調整為一級，議長張鎮榮特別提醒，縣府務必妥善規劃運用每一分人民納稅錢；縣長楊文科感謝議會提醒及支持縣政，會中並報告上任7年3個多月來，「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」等4大施政成果。

主計總處每3年會檢討並調整直轄市及縣市的財力級次，級數越低等於財力越好。新竹縣政府說，今年新竹縣的統籌分配稅款增加，財力分級由三級調整為一級，所以部分計畫中央會調整補助比例，對此縣府會加強財政管控。

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楊文科盤點「拚經濟」成果，包括鳳山工業區引進19家廠商，引進2900個就業機會、年產值208億元；AI智慧園區中，智邦科技、普生及緯創資通皆已開幕營運，義隆電子預計今年底完工，AI產業願景館今年底動工。另外，高效能垃圾熱處理設施（焚化爐）去年底營運，處理每日家戶垃圾外，逐年去化暫置垃圾。

楊文科說明，新竹縣知識經濟旗艦園區計畫去年舉行聽證前說明會，正依據經濟部要求補充說明中。「科三計畫」上月內政部國土署召開都市計畫委員會第6次專案小組會議審議，會中委員取得共識，由縣府依會議建議檢討修正後，提送內政部相關單位確認，確認完提請內政部都委會大會審議，待大會通過，此案就能正式開展。

在「十大交通建設」方面，台1線替代道路（新豐~新竹）新闢工程第一期進度順利；竹北市經國大橋交通改善工程公告上網招標；新埔褒忠路拓寬已決標；台61與台15連結道路預計今年開工。

楊文科也報告「高中五大方案」、數位治理與安心家園、落實老中青幼通通照顧、新竹縣總圖書館今年開館，新美術館籌備動工、成立消防局第四大隊、組織再造增設「高齡長照處」與「數位發展處」等。

他特別提及新竹縣以「事故改善決策系統化管理」計畫勇奪「2026智慧城市創新應用獎」，展現智慧交通治理的創新成果。首創「阻、查、償」的打詐三部曲，結合科技偵查預警與法律訴訟求償機制，實質守護縣民財產。

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