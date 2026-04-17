藍委關注無人機產業發展 卓揆：全盤、綜合性考量

行政院長卓榮泰。（資料照）

行政院去年核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計5年投入442億元，推動我國無人載具發展。立法院今（17日）下午繼續進行施政總質詢，國民黨立委黃健豪質詢時，關切無人機產業發展與法條規範，行政院長卓榮泰表示，政府正在優化無人載具的發展與管理機制，交通部也正在優化無人載具的管理規則，由於無人載具發展迅速，政府要與時俱進，未來會全盤性、綜合性來考量。經濟部長龔明鑫也說，之前無人載具有類似沙盒的示範型計畫，現在有相關辦法進行規範。

黃健豪指出，目前無人機的主管機關為交通部民航局，且有很多禁飛區，無論民用或軍用的無人機都有很多限制，若政府要推動無人機產業，是否由經濟部和交通部溝通，解除相關限制。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰回應，政府正在優化無人載具的發展與管理機制，要把它擴大成統籌型的計畫，交通部也正在優化無人載具的管理規則，未來會全盤性、綜合性來考量。

卓榮泰指出，這個計畫在行政院內是由副院長鄭麗君來主持的，會希望她能夠儘速有一個更明確的規範期程，讓業者也可以有所遵循。龔明鑫補充，現在行政院有跨部會平台，用於統合無人機發展，會來考量是否用法律來規範無人載具，因為若制定相關法律，雖能支持與保障產業，但有時候反而造成限制。

另外，黃健豪提到，國產車廠配合經濟部政策打造電動貨車產業鏈，卻因經濟部與交通部間溝通協調出現落差，導致國產車廠今年一整年營收恐血本無歸。對此，卓榮泰表示，他會請交通部、經濟部跟業者談一談，是否有需要政府再做一些政策或實質上的協助，這是政府應該要做的。

黃健豪指出，為配合政府2050淨零轉型「運具電動化」目標，經濟部推動智慧電動車輛自主生產能量補助計畫政策，國產車廠整合國內90％以上在地供應鏈積極響應，並於2025年9月量產上市。然而交通部於2025年5月召開「運輸部門減碳旗艦計畫社會溝通會議」，會中宣布針對電動小貨車每台50萬元購車補助。

黃健豪說，這原本是件好事，但是該補助案根本還沒經行政院核定預算，卻因對外預告後，導致物流業者等潛在消費者由預定購買轉為等待補助，導致配合國家政策的業者銷售受大幅影響，甚至暫停生產，同時影響到國內零部件廠商的生計與後續配合意願。

黃健豪說明，這筆補助原訂今年要推出，但至今相關預算卻還未編列，更沒有執行。對消費者來說，當然是等到補助確定後才會購買車輛。行政院是一片好意，但部會間溝通協調出現落差，導致國產車廠在去年就配合政府政策推出相應車款，結果卻陷入困境，今年一整年營收就沒有了，恐血本無歸，要求行政院應出面溝通，協助業者解決困境，不能只想等到明年編列預算再說。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法