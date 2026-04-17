無懼施壓就是不開放！ 陸委會：「鄭習會」前中國即要求恢復直航航點

中方民航聯繫管道4月7日，即致函我方訴求全面恢復兩岸空中客運航點，陸委會表示，其意在施壓我政府，而現有航點和運量已足敷需求，尚無立即開放迫切需要。（資料照）

中國「海峽兩岸航空運輸交流委員會」前（15）日指出，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。陸委會表示，中方民航聯繫管道4月7日，即致函我方訴求全面恢復兩岸空中客運航點，其時間點顯然係配合「國共會談」及中共宣布10項涉台措施，意在施壓我政府。事實上，中方基於政治及統戰考量，已多次來函呼籲全面恢復兩岸空中客運直航。而現有航點和運量已足敷需求，尚無立即開放迫切需要。

「鄭習會」後，中國12日宣布惠台10項措施，其中包含推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。中方前天證實向我方「發函」，不過，陸委會證實，中方民航聯繫管道在「鄭習會」前，4月7日就致函我方。

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陸委會強調，政府支持健康有序的兩岸交流，但任何交流措施不應附帶政治前提，更不應成為特定政黨政治交易的籌碼。

陸委會說，4月10日北京「國共會談」後，中共方面於4月12日發布包括「全面恢復兩岸空中客運直航」的「10項促進兩岸交流合作措施」，在相關涉及公權力事項上，繞過我國政府，即進行是項片面發布，充分暴露這些措施背後國共交易的本質。

陸委會指出，中方民航聯繫管道4月7日致函我方訴求全面恢復兩岸空中客運航點，其時間點顯然係配合「國共會談」及中共宣布10項涉台措施，意在施壓我政府，要求公權力配合落實「國共會談」。

陸委會強調，中方基於政治及統戰考量，已多次來函呼籲全面恢復兩岸空中客運直航，而政府自疫情後，即已根據兩岸互動情勢及民航實際需求，循序恢復兩岸空運直航航點，迄今已有15個定期航班及13個包機航點，從目前使用率及業者申請包機狀況分析，現有航點和運量已足敷需求，尚無立即開放之迫切需要。

陸委會說，未來政府仍將秉持一貫政策原則及務實作法，定期檢討空運客運直航的相關運作，並視兩岸互動情勢變化及實際需求作適時調整，不受中共統戰及政治操作的影響。

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