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    首頁 > 政治

    國民黨心虛？不提告追蹤器案 黃帝穎大酸「乃菁好油」

    2026/04/17 08:08 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    國民黨文傳會主委尹乃菁近日突指控，國民黨副主席李乾龍的座車疑遭裝追蹤器，並質疑與總統賴清德有關，但李婉拒報案。對此，律師黃帝穎表示，國民黨指控賴清德裝追蹤器又自稱掌握證據，卻不敢提告，明顯心虛，侯友宜市府警察局主動偵辦李乾龍追蹤器案，若查不到賴清德，國民黨要開除侯友宜黨籍？或文傳會主委尹乃菁為烏龍指控辭職負責？

    黃帝穎在臉書PO文表示，國民黨副主席李乾龍追蹤器案，文傳會主委尹乃菁指控總統賴清德，更進一步表示保有證據，但不提告，明顯異常心虛，侯友宜市府警察局勇於執法，除了主動偵辦，也說會請尹乃菁提供證據。

    黃帝穎指出，「侯市府警察局依據尹乃菁指控賴清德的供述及所提供證據進行偵辦，尹乃菁應向社會宣誓，國民黨的證據確實指向賴清德，尹乃菁擔保證據真正，並向侯市府警察局告發賴清德，完全承擔誣告罪7年以下徒刑的法律責任，乃菁好油，尹乃菁若不敢告賴清德，即證明指控造假，簡直國民黨工與Linbay好油翻版。」

    黃帝穎續指，國民黨文傳會主委尹乃菁若不敢告發賴清德，並對指控賴清德追蹤器及證據負責，連對自己的指控都不敢負責，就根本不如國民黨政策會黨工許哲賓與「Linbay好油」。

    黃帝穎直言，國民黨政策會黨工許哲賓與「Linbay好油」造假指控他人恐嚇，因曾報警而被法辦誣告罪，法院裁定羈押禁見，桃園地檢署依據誣告罪提起公訴，尹乃菁瞎扯追蹤器與賴清德有關，就要敢提告賴清德，承擔起誣告罪責，否則就是不如國民黨政策會黨工許哲賓的「乃菁好油」。

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