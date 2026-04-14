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    首頁 > 政治

    李貞秀否認「要錢辭立委」反嗆黃國昌 張育萌：一定有人說謊

    2026/04/14 14:50 即時新聞／綜合報導
    中配李貞秀。（資料照）

    中配李貞秀。（資料照）

    民眾黨中評會昨（13日）決議將中配「立委」李貞秀開除黨籍，民眾黨主席黃國昌今早（14日）爆料稱李要錢「不只一次」，更要李自重，不要繼續說謊。李貞秀對此則是在臉書發文稱黃國昌一派胡言。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，在這之中，一定有個人在說謊。歡迎來到現實版的「誰是臥底」。

    張育萌在臉書PO文表示，李貞秀開撕轟「黃國昌一派胡言」，黃國昌親口指控李貞秀「拿到錢才願意辭不分區」，還說他當面聽到李貞秀嗆「這點錢都拿不出來，我瞧不起」，無法形容心裡的難過，黃國昌今天又隔空把李貞秀痛扁一頓，他還原故事起源，是李貞秀跟柯文哲「數度懇談」。原本，李貞秀承諾總質詢後，會宣布辭不分區，李貞秀總質詢是上週二。所以，黃國昌就在黨團晨會結束後，拉著陳智菡、周榆修，還有黨團總召陳清龍一起，跟李貞秀討論請辭的事。

    張育萌指出，黃國昌原話是「沒有想到，那天會議上面，李貞秀委員突然提出了要求，要用金額去補償她接下來在立委任期當中的薪水、租金，還有其他一些福利。」黃國昌的指控很明確，砲轟李貞秀說「要先拿到錢，她才願意辭去不分區」，黃國昌還加碼，證實李貞秀在會議上直接嗆說「連這一點錢都拿不出來，我瞧不起。」

    照黃國昌的說法，李貞秀「開口要錢不是只有那天早上」。因為會議結束後，陳清龍繼續跟李貞秀溝通，但「她又不斷提到錢的事」。甚至，昨天中評會開會，李貞秀也承認「提到錢的事」，問題是，李貞秀昨天也沒打迷糊仗。一清二楚說「我不會拿台灣民眾黨一分錢，更不會拿柯的錢」。

    張育萌續指，黃國昌說他看了「非常非常驚訝」。黃國昌回憶，李貞秀開口要錢時，在場的人「驚嚇到不知道要怎麼回應」，最後，也把這段寫在會議紀錄，黃國昌、陳智菡、周榆修和陳清龍都簽名，這四個人，也就是李貞秀昨天口中「高度政治壓力」的來源，其實，黃國昌昨天晚上直播時，就神神秘秘說「很多事我們忍很久了」，黃國昌剛剛爆料完後，李貞秀立刻發文直接開撕，轟「黃國昌一派胡言」，李貞秀現在的訴求是「快公佈全程的錄音」。她還特別指定「中評會李貞秀補充的會議紀錄」，這就有趣了，李貞秀從昨天到現在，都一再提到，她在中評會有補充，但中評委一直選擇性不談。

    張育萌直言，黃國昌和陳清龍堅持，李貞秀直接在會議上「要錢」，李貞秀一再表達「不拿民眾黨和柯文哲一分錢」。再多給一個資訊，其實李貞秀上週四，也就是原本要開中評會那天，就有傳過這則訊息了，昨天李貞秀的聲明，原本有附上這張對話截圖。結果不知道哪來的壓力，默默刪掉。所以才變成我們現在看到的版本，只剩文字版聲明，在這之中，一定有個人在說謊。歡迎來到現實版的「誰是臥底」。

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