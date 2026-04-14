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    首頁 > 政治

    傅崐萁祭甲動令519彈劾賴清德 律師：與鄭麗文一軟一硬唱雙簧

    2026/04/14 14:44 即時新聞／綜合報導
    中國國民黨主席鄭麗文結束中國訪問行程12日下午搭機返台，國民黨立院黨團總召傅崐萁率領18名黨籍立委前往桃園機場接機。（資料照）

    中國國民黨主席鄭麗文結束中國訪問行程12日下午搭機返台，國民黨立院黨團總召傅崐萁率領18名黨籍立委前往桃園機場接機。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文與中國領導人習近平會晤後，國共統一戰線合流，中共日前宣布10項惠台措施，國民黨團總召傅崐萁昨（13日）發佈黨團甲級動員令，預告5月19日要投票彈劾賴清德總統。對此，律師陳君瑋揶揄說，「鄭麗文、傅崐萁2個人唱雙簧」。

    陳君瑋今日於臉書粉專發文指出，上次傅崐萁拜訪中國，回來就搞了「國會擴權法案」，這次「鄭習會」後，搞了「惠台（毒台）十項政策」，以及「彈劾賴清德」。

    陳君瑋酸說，「鄭麗文搞軟的，傅崐萁來硬的，兩個人唱雙簧」，接著呼籲「請檢調開始偵辦傅崐萁、鄭麗文等人有沒有涉犯、反滲透法、兩岸條例私自訂約罪、刑法《外患罪》！」

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「爛黨又再亂搞」、「應該提一個公投案訂定立委保護傘除外條款，制約違法立委」、「倒閣不敢提只敢提假彈劾要對付賴清德總統……現在的藍白根本是孬孬」、「支持倒閣！！藍白雜質快倒閣」。

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