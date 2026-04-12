翻出多位藍委「支持印度移工」 李正皓：國民黨沒支持能通過？

李正皓翻出，國民黨多位立委都支持印度移工來台。（資料照）

勞動部長洪申翰日前指出，首批印度移工最快將於今年底引進，此舉再度挑起社會熱議與部分民眾反彈，國民黨立委王鴻薇也表態反對。對此，政治評論員李正皓砲轟，國民黨多位立委都支持印度移工來台，「民進黨席次就沒有過半，印度移工這題國民黨沒支持能通過？國民黨現在想撇清，笑死人」。

李正皓在臉書發文表示，根據《條約締結法》與《立法院職權行使法》，任何台灣政府與外國政府簽訂的合作備忘錄（MOU），都需要送立院審議，程序上一讀後交委員會實質審查討論，再送交院會議決，而條約案只需二讀即可。本次印度移工輸入來台案是在2024年6月26日由立法院衛環委員會、國防外交委員會聯席審查，當日會議主席是國民黨王育敏召委。

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李正皓翻出立法院議事轉播iVOD影像畫面，審查過程中，國民黨立委邱鎮軍說，「缺工問題非常嚴重，希望盡快引進印度勞工彌補國內人工不足。」廖偉翔表示，「印度移工一千人不夠，擴大到一萬人、兩萬人，所以回到今天的主題（引用印度勞工），我想要說，無論是勞動部補充，或是移工引進國多樣化的前提之下，我們當然也算是樂觀其成啦！」

李正皓再揭，涂權吉在會議中說，「應該台灣政府對印度政府（G to G）直接聘用印度移工，建議一萬人以上！」羅廷瑋還稱，「我最後擔憂，印度教的廟不夠啦！勞動部想辦法」。

他表示，委員會審查完竣後，7月5日由韓國瑜主持院會藍綠白無異議通過。砲轟國民黨，「民進黨席次就沒有過半，印度移工這題國民黨沒支持能通過？國民黨現在想撇清，笑死人」。

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