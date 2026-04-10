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    首頁 > 政治

    習鄭會大聊「中華民族」民進黨：台海不是民族主義者的內海

    2026/04/10 16:16 記者陳政宇／台北報導
    國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平今（10日）在北京人民大會堂東大廳會晤。（擷取自新華社）

    國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平今（10日）在北京人民大會堂東大廳會晤。（擷取自新華社）

    國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平今（10日）在北京人民大會堂東大廳會晤，席間聚焦「九二共識、反對台獨」和「中華民族」等論述。對此，民進黨強調，台海不是民族主義者的內海，而是繁榮世界的自由航道；呼籲中國尊重中華民國台灣所有人民對自由民主的堅持，而非以分化、利誘的方式，介入台灣人民的選擇。

    「習鄭會」今天上午登場。民進黨發言人李坤城指出，習鄭會重點不在於說了什麼，而是到底做了什麼。北京是否透過這場會見，傳達對台灣人民真正的善意，關鍵在於從現在起，中國的軍機、軍艦是否停止騷擾？北京對台灣人的國際參與是否停止打壓？台灣是否不再有來自中國的滲透破壞？這才是真正的善意、和平的訊號。

    李坤城續指，北京當局所定義的「九二共識」，其實就是「一個中國」、「一國兩制」。台灣絕不會接受「一國兩制」，台灣民意也堅決反對「一國兩制」，這也是「台灣共識」。

    李坤城說，中國必須正視中華民國台灣存在的事實，而不是否定台灣人民共同建立的民主國家體制；中國必須尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持，而不是以分化、利誘的方式，介入台灣人民的選擇；必須以和平對等的方式來處理雙方之間的歧異，而不是用打壓、威嚇，企圖讓台灣人屈服；必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談，任何沒有經過人民授權、監督的政治協商，都不能稱做是「民主協商」，這就是台灣的立場，就是民主的立場。

    李坤城強調，台灣是台灣人的台灣、是世界的台灣。台灣海峽不是民族主義者的內海，而是繁榮世界的自由航道，作為一個民主國家，台灣願意與全世界所有熱愛自由民主的國家並肩合作，共同致力於整體的和平、幸福與繁榮。

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