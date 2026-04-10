鄭麗文「和平之旅」非真正和平 陳培瑜：勿忽略極權政府黑手

民進黨團副幹事長陳培瑜。（資料照）

國民黨主席鄭麗文赴中進行「2026和平之旅」，今（10日）上午在北京人民大會堂東大廳會晤中共總書記習近平。民進黨團副幹事長陳培瑜表示，和平很重要，沒有人希望衝突，但如果和平的前提是不能表達自己的立場，是不能決定自己的未來，這樣的和平不是真正的和平，而是一種被包裝過的限制，更不要忽略了背後的極權政府的黑手。

「這場對話，是在什麼前提之下進行？又是誰在替誰說話？」陳培瑜說，如果一開始，就已經預設了政治立場，甚至必須先接受某種框架，那這樣的「對話」是被設計好的結論。當一方被要求先退一步、先承認某些前提，談的就是條件交換。這樣的安排，離他們期待的和平，其實還很遠。

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陳培瑜表示，這也是為什麼她對於鄭麗文今天的發言內容感到憤怒。因為台灣的未來，不應該在任何外部場域被定義，更不應該由任何人替2300萬人做出選擇。誰來決定台灣的路？答案應該很清楚，就是台灣人民自己。

陳培瑜指出，如果所謂的善意，是要台灣先接受一個既定框架；如果所謂的交流是在沒有對等的情況下進行，那這樣的善意其實是有條件的。而這些條件，是整個台灣的民主法治社會一起承受。

陳培瑜表示，多數台灣人要的其實很簡單，他們希望孩子可以安心長大、希望社會穩定發展、希望可以自由選擇未來的方向。這些期待，不是對抗，而是再基本不過的生活需求，但也正因為如此，大家更不能輕易把「選擇的權利」交出去。

陳培瑜認為，和平很重要，沒有人希望衝突，但如果和平的前提，是不能表達自己的立場，是不能決定自己的未來，那這樣的和平不是真正的和平，而是一種被包裝過的限制，更不要忽略了背後的極權政府的黑手。

陳培瑜強調，兩岸之間當然需要對話，但真正的對話，應該建立在尊重之上、是彼此理解。更重要的是，這樣的對話，不能讓人產生一種錯覺，好像台灣的立場可以被簡化、可以被代言。她說，台灣的未來，不該在任何地方被決定，而是應該留在這塊土地上，由每一位生活在這裡的人，一起做出選擇。

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