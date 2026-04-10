取消京華城20％不法容積獎勵 ? 蔣萬安 : 等專案小組開會決定

台北市議員許淑華追問京華城20%容獎何時撤銷。（截圖自台北市議會網站）

中石化宣布要賣京華城廣場，台北市多名議員擔心有爭議的20%容積獎勵一起打包出售，台北市長蔣萬安表示，今天就會依行政程序法發文鼎越來陳述意見，接下來啟動專案小組做出決定。至於是否會主動撤銷容獎，蔣萬安並未明確回覆。

許淑華出示台北地院今天公布的判決書說，第165、166頁明確寫著「鼎越公司取得價值121億545萬6748元之不法容積利益」、以及「京華城公司因而取得本案土地最高20%不法容積獎勵」，寫得很清楚是不法容積20%，問蔣萬安要不要直接取消京華城的容積獎勵 ?

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蔣萬安表示，只要獲知判決的完整內容，就會請都發局、法務局即刻深入了解，今天就會依行政程序法第39條，發文給鼎越要求他們陳述意見，接下來會啟動專案小組做出決定。

許淑華追問會主動取消20%獎勵嗎?蔣萬安跳針回答依行政程序法第39條，強調這是法律的要求，程序必須要踐行、要完備，時間到就會召開專案小組，調查後就會由調查小組開會做出決定。

王閔生認為，行政程序法第39條是「行政機關基於調查事實及證據之必要」，認為法院已經幫忙調查，判決書也告知是不法的容積獎勵，「現在還不敢講，是要以拖待變嗎?」

王閔生強調，鼎越自己都來申請取消20%，市府什麼時候會通過，大家都在等，到底何時才會落實公平正義，市府應該要給一個時間出來，給社會大眾一個交代。

台北市議員王閔生質疑市府的態度有以拖待變之嫌。（截圖自台北市議會網站）

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