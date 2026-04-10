藍營彰化縣長難產！魏平政駁「藍2綠1」魔咒 王惠美稱會盡黨員責任

彰化縣長王惠美（左）出席員林國中「2026年國際拳擊錦標賽暨達卡青奧資格賽國手選拔賽」加菜金頒發典禮。（記者陳冠備攝）

國民黨彰化縣長人選至今懸而未決，黨中央有意提名考紀會前主委、律師魏平政，但立委謝衣鳯仍未放棄爭取。地方盛傳「彰化縣長藍2屆、綠1屆」的魔咒難破，引發選民高度關注。被視為輔選「最強母雞」的現任縣長王惠美今（10）日鬆口，強調提名與否非她能置喙，但無論結果，她都會盡到國民黨員的責任。

王惠美今日出席員林國中「2026年國際拳擊錦標賽暨達卡青奧資格賽國手選拔賽」加菜金頒發典禮，會後被問及黨內人選紛擾時簡短回應：「黨中央提名誰，不是我能夠決定，能做的就是盡好黨員的責任」。對於是否公開支持特定人選，她仍未表態。

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對於外界質疑「空降難選」與「起步太慢」，以及「藍2屆、綠1屆魔咒」等說法，魏平政表示，自己是學科學的，不相信魔咒說，他也舉國際體壇例子，波士頓紅襪隊（貝比魯斯魔咒）2024年奪冠、日本阪神隊（肯德基爺爺魔咒）2023年奪冠，這些百年魔咒不都打破了嗎？事在人為。他強調，自己的家與家人一直都在彰化社頭，事業也多與彰化有關，「不是空降的人」。

魏平政也反駁外界質疑「起步太慢」，他認為，選舉關鍵在於人格特質與政見內容，「產品不好，提早3年也沒用」。他進一步透露，當地方勸進參選後，已著手思考未來施政方向，希望在既有基礎上推動產業升級，提升附加價值，推動人口回流與經濟發展。

魏平政表示，自己是學科學的，不相信魔咒說，認為事在人為。（魏平政提供）

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