《死亡賭局》翻版？繳60萬領嘸錢 中市議員揭「老人互助會」亂象

市議員李中要求市府應加強社會保險，讓長者不必再憂心身後事。（記者張軒哲攝）

台中市議會今（10）日進行民政業務質詢，4月24日將上映的電影《死亡賭局》，改寫2013年發生在台中十甲東路、用老人性命下注的黑暗地下交易，警方調查此情況已經不存在。但市議員李中近日接到陳情，有老人繳了60多萬元互助會費，死後家人卻領不到錢，他要求市府應加強社會保險，讓長者不必再憂心身後事。

李中表示，近日接獲民眾陳情，對方自稱母親過去繳了60多萬元互助會費，死亡後卻領不到錢，互助會成員甚至只想用幾萬塊錢打發他。李中不滿說，此情況顯示老人互助會仍存在，這些老人們為了自己的身後事仍持續繳互助會費，顯示社會保險是否有狀況？

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李中表示，政府有提供小額終老保險，最高可以領到90萬元，但可能因死亡議題在台灣仍屬於禁忌話題，許多人不願公開談論，使得老人只能私下去參加互助會存老本；他要求市府應增加關懷據點的功能性，邀請有經驗的專家與老人分享，法制局也應協助保障參加互助會老人的權益。

社會局長廖靜芝說，社會局每年都會主動查核，去年訪視時確實發現有鼓勵長輩加入互助會的傳單，已經請經管會調查，也透過關懷據點、長青學苑宣導老人社會保險。

法制局長李善植說，市府過去曾考慮制定自治條例管理老人互助會，但因保險事項不屬於地方自治範圍，地方政府無法處理，法制局也加強宣導請民眾不要加入。

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