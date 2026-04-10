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    首頁 > 政治

    京華廣場要賣了！沈慶京稱政治操弄下的犧牲品 批北市府官僚不負責任

    2026/04/10 08:21 即時新聞／綜合報導
    京華城案上個月26日一審宣判，柯文哲、沈慶京被重判，中石化近日宣布董事會通過要賣掉京華城土地，沈慶京對此發文直言內心只有一個「慟」字。（資料照）

    京華城案上個月26日一審宣判，柯文哲、沈慶京被重判，中石化近日宣布董事會通過要賣掉京華城土地，沈慶京對此發文直言內心只有一個「慟」字。（資料照）

    京華城案上個月26日一審宣判，柯文哲、威京集團主席沈慶京遭重判，中石化近日宣布董事會通過要賣掉京華城土地，沈慶京對此發文直言內心只有一個「慟」字，他質疑京華廣場是政治操弄下的犧牲品，在政治與現實壓力下被迫中止，並批檢察官在偵查期間百般脅迫他，北市府官僚不負責任，未曾為守法企業辯護。沈慶京也稱「這不只是資產變賣，更是建築夢想的殞落」。

    京華城案上月26日一審宣判，沈慶京被依違背職務行賄和圖利罪判處10年有期徒刑。

    沈慶京在臉書發文指出，聽聞中石化法說會說明董事會決議處分京華廣場土地，內心深處唯有一個「慟」字。他表示「看著我和團隊傾注全副心血、規畫設計領先全球的頂級商辦，最終在政治操弄與現實壓力下被迫止步，這種悲慟實非言語所能形容。這不僅是受柯文哲案波及的土地資產變賣，更是一個具備國際高度的建築夢想之殞落，以及我個人專業與榮譽的破碎」。

    沈慶京說，「京華廣場」從來就不是單純的商業開發，它是台北商辦的新標竿。在設計之初，鼎越團隊花了四年規畫設計，每周召開設計會議，緊盯建築大師李祖原，堅持在航高限制下，確保各層辦公室空間扣除天花板、管線、和高架地板裝修後保有三米淨高，且達成「每層樓皆種樹」的理想，更不計成本將地下三樓樓地板加厚至二米五，預計容納一萬人作為防空避難室使用，此外京華廣場還拿了多項大獎。

    沈慶京稱，這份榮耀本該屬於台灣，證明我們有能力打造領先世界的智慧商辦。然而，這一切國內外的專業肯定，如今卻因司法風暴與無止盡的政治操弄，轉瞬間化為烏有。沈慶京也稱，「我深信，未來承接這塊土地的團隊，幾乎很難超越這樣的設計高度」。

    沈慶京還說，「我們曾夢想透過三座複層式浮島空中花園與三米深陽台，與全球開發商共同為氣候降溫。但現在，這份對地球的貢獻，皆在政治紛擾中戛然而止」。

    沈慶京強調，「我在鼎越沒有持股，但我投入了極深的情感，這份誠意源於早期救助中石化的歷史淵源與做人的榮譽感。中石化原本打算『賣三棟、留一棟』的商業藍圖，可為中石化帶來營業收益與長久租賃收入，但在失控的政治鬥爭中，企業的專業與付出皆付諸流水」。

    沈慶京質疑，京華廣場從郝龍斌時代的容積率爭議，到林欽榮前副市長的惡意操弄，最終捲入柯文哲案的政治風暴。檢察官偵查期間，竟以「不咬柯P，公司就沒了」等語百般脅迫他，並發動扣押京華廣場土地。而北市府官僚不負責任，未曾為守法企業辯護，更令人寒心的是，北市政風處長竟因本案獲取政治紅利而升官。這種「踏著企業鮮血升官」的文化，令人齒冷。

    沈慶京還稱，當政治凌駕專業，損失的絕不僅是企業虧損或他個人的名譽，而是這座城市的競爭力。這是一場卓越建築產品被政治操弄的悲劇，更是台灣應對全球極端氣候挑戰的一次重大挫敗。他也在文末稱，「我在台北市中心種下的未來夢想，終究成了遺憾的過往」。

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