鄭習會傳10日登場 張育萌：藍營一邊訪中一邊「躺平軍購」

國民黨主席鄭麗文訪中。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文7日起率團訪中，將與中共總書記習近平會面，引發國際關注。國民黨9日深夜曝光今日鄭麗文一行人的行程，發現上午時段留白，引發遐想；幾乎同一時間有最新消息指稱，「鄭習會」很可能在週五（10日）上午10點左右舉行。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，為了見習近平，國民黨費盡洪荒之力，鄭麗文竟把孫中山重寫成「抗日份子」。同一時間，解放軍對內高喊「備戰」，美方抵台盯軍購預算。只有國民黨，集體躺平「軍購協商」曠職。

張育萌在臉書PO文表示，鄭習會前夕的三方對撞，鄭麗文今天就要見習近平。為了見到習近平，她竟然直接扭曲歷史，鄭麗文在中山陵，把兩岸問題講成是「甲午戰爭遺留的問題」，說孫中山是對抗日本殖民的領導人，梁文傑今天在記者會上，直接冷靜地打臉鄭麗文，幾乎可說是不留情面，因為，孫中山的革命事業，不管是在辛亥之前，或是革命之後，都跟日本關係非常密切。同盟會就是在日本東京成立，孫中山也多次希望日本政府協助革命。

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張育萌分析，鄭麗文這麼做，唯一的目的，就是配合中共宣傳。因為把台灣冠上「日本軍國主義遺留的問題」，就可以用「皇民化」解釋，台灣人為什麼不願意被統一，梁文傑在記者會放影片，是鄭麗文訪中路上，一位男子跳出來喊「下架民進黨」，結果慘被維安架走，影片放完，梁文傑說「這位人士講的，對他們來說應該是很正確的說法。但重點不是你講得正不正確，重點是『你就是不能講話』，所以把你立刻架走。」這就是為什麼我們不要中共統治。

張育萌指出，鄭麗文提到「中華民國」，是在南京中山陵說「當年孫中山創立了亞洲第一個民主共和國，中華民國」，陸委會今天特別點出來，中山陵是中共唯一讓國民黨講「中華民國」的地方，稱得上是「特別保護區」，離開中山陵，就是不准再講。歷屆國民黨主席，也都是用這種「隱晦」的方式講，這根本不是突破，從2005年的連戰開始，到吳伯雄、馬英九、洪秀柱到朱立倫，都是這樣，鄭麗文人在中國，中共的《學習日報》就發表〈高質量推進作戰能力建設取得決定性進展〉這篇文章，直接指名「解放軍要嚴肅整治虛假備戰，深入糾治『和平積弊』」，講白話文，就是解放軍東部戰區對自己人喊話，要黨政軍不要以為現在和平，未來就不會打，要「真抓打仗進行準備」，請問鄭麗文，中共有在跟你躺平嗎？

張育萌續指，昨日一整天，中國又再發布黃海實彈射擊，黃海的軍演在大連威海，東風系列飛彈射程就橫越日本海，涵蓋日本全國，就這麼巧，日前，鄭麗文才在中山陵的慷慨演說中，提了日本11次，當然，論調全部都是對日本嚴厲的批判，大國角力正在台灣上演。美國眾議院的「共和黨研究委員會」國安任務小組主席 Zach Nunn 抵台，今年2月，Nunn 才在「中國問題特別委員會」聽證會，公開示警中共對台的威脅，發展成網路攻擊、資訊操控和經濟制裁，這種「灰色侵擾」已經超越傳統軍事威脅，Nunn 主席在總統府公開表達，「我們從華府帶來訊息，美國對台灣的支持非常強勁」。

張育萌補充，同時，參議員 Jim Banks 也踏上台灣。Banks 在州參議院期間，就曾實際請假投入阿富汗的軍事行動，最重要的是，Banks 參議員就是聯名發函，要台灣儘快通過國防預算的議員之一。昨天，他也直接再次表態，「台灣立法院應發揮功能，通過特別預算。」原因很簡單，通過國防特別預算就是「向中國及國際社會清楚傳達台灣『以實力維持和平』的堅定立場。」華府和北京最大的共通點就是，沒有人在「躺平」。全世界大概只有國民黨公開許願要躺平，還身體力行，結果，為了讓鄭麗文成功見到習近平，國民黨今天送給北京的大禮，就是立法院《軍購特別條例》的黨團協商，國民黨零人出席，已經為了國民黨改兩次時間，國民黨還是全體曠職。所有人乾等40分鐘，國民黨不來就是不來，只能直接散會。

張育萌直言，下週，輪到國民黨當國防外交委員會的召委，馬文君莫名其妙，排下週三四「考察東部地區」。很可能又沒時間排協商，沒有人在抹紅，國民黨從黨中央到黨團，都被鄭麗文加傅崐萁綁架，鄭麗文負責「改寫歷史」，當好統戰樣板；傅崐萁在立法院當內應，負責「躺平」拖軍購，「鄭傅體制」憑著少數極端選票，最終控制國民黨，把政治槓桿開到最大，用「台灣最大在野黨」的虛名，往北京急速暴衝，「鄭傅體制」不只是台灣內部，最可惡的利益結盟，而是足以在國際局勢中，製造風險的危險政治組合。

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