性騷6女還熊抱下屬！張應當遭停職 周軒：台中市府官官相護

台中市長盧秀燕。（本報合成，擷取自台中爵士音樂節YT）

前台中市政府公捷處處長張應當涉性騷擾及職場霸凌案，監察院今年彈劾並移送懲戒，懲戒法院合議庭火速裁定張應當停職。對此，政治工作者周軒表示，台中市政府官官相護，棄基層公務員於不顧，甚至還要保護張應當這種完全應該永久被逐出公務體系的人，盧秀燕真的有夠扯的。

周軒在臉書PO文表示，'監察院調查的結果，終於公開了，台中市政府真的很誇張，到最後還在袒護這位張先生，因為監察院發現，台中市政府啟動調查後，2024年11月26日重懲張男「兩大過免職」，讓他丟了鐵飯碗沒錯，但市府的調查內容竟未提及張應當有「職場霸凌」及交通局長葉昭甫有「督管不周」等違失。

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周軒分析，看看下面監察院的調查結果，就知道台中市政府有多扯，監察院查出張應當，自2020年6月3日到2024年11月26日止擔任台中市公捷處長，性騷擾6名女職員。甲女：2024年間，張曾在辦公室拉住下屬甲女的右手上下撫摸，甲女錯愕抽手，他又突然起身拉住甲女的另一隻手撫摸，甲女慌忙轉身逃離，張男竟突襲熊抱，還貼近女方的耳邊噁喊「很喜歡你」、「看到你很癢」，甲女大驚失色逃離辦公室；乙女：2021年間，張急call下屬乙女，乙女以為是十萬火急的公事，詎料張男卻是邀她晚上在台中街頭散步，還問她「有沒有心動？」，甚至曾脫口「如果我讓妳去開會，那妳就要留下來陪我約會。」，乙女拒絕後，張便開始百般刁難，乙女申請留職停薪避禍，最後因為復職仍得在張男手下工作，只得黯然離職。

周軒指出，丙女：2021年間，張將職員丙女叫進辦公室，誇她「聰明伶俐、長得漂亮、身材好」，隨後手沿丙女的身材比畫，甚至出現有點抖動、像是撫摸的動作，讓丙女感到極端噁心，之後，張甚至藉故跟丙女獨處，有意無意觸碰肢體，還單獨邀約公務旅行；丁女：張將丁女叫進辦公室，當場告白「妳有發現我昨天看你的眼神不一樣嗎？就是我發現我對妳心動、我很喜歡妳」，最誇張的是，張男和丁女用LINE電話談公事，張男突然問「知道我在做什麼？」他兀自描述，自己是將枕頭夾在雙腿之間摩擦下體想著丁女。

周軒續指，戊女：2024年間，戊女拍攝一支公務影片，張誇她「很漂亮、很上相」，後來又讚她「身材很好」，事後還邀她參加3天兩夜的公務活動，並稱「我很喜歡你，我們一起去玩才有趣。」；申女：2024年，張對戊女說，「妳怎麼不笑了？妳笑的時候會抖動，讓我覺得很興奮」，並將視線停留在其胸部，辦公室同仁作證表示，有被害人曾向台中市交通局局長葉昭甫反映，「但局長好像也沒處理」，大部分的被害人不敢申訴，就怕被秋後算帳。

周軒直言，監院勘驗對話錄音後，認定葉昭甫延滯處理至少兩年時間，涉嫌包庇張應當，台中市政府官官相護，棄基層公務員於不顧，甚至還要保護張應當這種完全應該永久被逐出公務體系的人，盧秀燕真的有夠扯的。

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