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    首頁 > 政治

    群組對話曝！ 推薦買「館長佛牌」 遭小草嫌是衰神、髒東西

    2026/04/09 12:06 即時新聞／綜合報導
    館長慘被小草罵「衰神」。（取自粉專噁名昭彰）

    館長慘被小草罵「衰神」。（取自粉專噁名昭彰）

    網紅「館長」陳之漢近日在直播時透露事業出現危機，還表示為了刺激消費，想把他家裡「收藏」的「上萬面」佛牌拿出來賣。對此，有粉專曝光小草群組對話，可見有小草擔心柯文哲妻子陳佩琪的精神狀況，建議可以買館長的佛牌安神，結果馬上被嗆「買髒東西幹嘛」，還有小草回館長根本是「衰神」。

    館長日前直播時，突然自稱家中收藏了幾千面、上萬面的佛牌，本來都是收藏，現在為了刺激消費，決定拿出來變現。他還說，為了要刺激大家消費，「連館長收藏的牌都得拿出來送。」不過，館長前員工、元老級人物「大師兄」李慶元就爆料，佛牌是館長老婆和人家合股做佛牌生意，結果倒了，「倒貨店（倒店貨）啦！」

    粉專「噁名昭彰」昨日PO文貼出一張某小草群組內部聊天紀錄，只見幾名小草討論到陳佩琪的精神狀況，其中一人建議她可以買館長的佛牌安神，結果馬上遭嗆「買髒東西幹嘛？」另外一名小草則說：「佛牌不能亂買，跟館長那種衰神買，可能都是帶煞的。」

    粉專貼文下方，網友紛紛留言表示：「被草說是衰神XD」、「館長被草認證衰神」、「笑死我了」、「事實已經證明，小草是不會買館長的東西！」、「真的是被各方勢力看衰小」、「原來草也知道館長帶塞」。

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