稱柯文哲是「有高度的政治家」 李貞秀：尊柯指導、靜候制度結果

民眾黨中配立委李貞秀今天在內政委員會質詢持續唱獨角戲，內政部長劉世芳、交通部次長陳彥伯上台均未答話，李貞秀一人獨白到質詢時間結束。（記者李文馨攝）

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議延燒，失言風波也引發黨內不滿。創黨主席柯文哲今天表示，李貞秀的去留問題，大家不要逼她，給她一點時間去準備。對此，李貞秀受訪回應，柯文哲是有高度的政治家，她一定遵守柯的指導；她也說，柯文哲一直都講過，就是照制度來，應該就是不要有太多其他雜音。

民眾黨中評會原訂今天開會討論李貞秀處分，但因有中評委尚在國外，延期至4月13日。柯文哲上午在黨主席黃國昌「競選形象影片公布暨0411新北誓師大會」記者會說，李貞秀的表現還要看個人，並接受社會檢驗，這沒有辦法去另外評論；他強調，「李貞秀的去留問題，大家不要逼她，給她一點時間去準備」。

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內政委員會質詢續唱獨角戲

立法院內政委員會今天就「加速落實人本交通環境-檢討『永續提升人行安全計畫』執行現況、簡化審核行政流程及協助地方政府改善行人安全設施之精進作為」進行專題報告，李貞秀在質詢台持續唱獨角戲，內政部長劉世芳、交通部次長陳彥伯上台均未答話，李貞秀一人獨白到質詢時間結束。

李貞秀質詢後受訪表示，柯文哲是很有高度的政治家，對於他的所有教誨，民眾黨支持者，「何況身為本黨的黨公職，更加、一定會遵守柯主席的指導。」

媒體詢問，她如何解讀「不要逼她，給她一點時間去準備」。李貞秀說，柯文哲其實一直都講過，就是照制度來，應該就是不要有太多其他雜音，她自己解讀應該是這樣，大家先專心把分內的事情做好，其他的交給制度。

媒體追問，所以制度結果出來，她就會遵守嗎？李貞秀說，「對啊，因為時間還沒到，大家在等制度、裁決出來。」

媒體也詢及，這兩天內政委員會的質詢，她都是自己一個人來，不像之前有其他同志陪伴，會不會覺得好像被遺棄了。李貞秀回應，民眾黨只有8席，一個人要顧一個委員會，包括黨團幹部，他們其實比她更忙，還有選區要顧，他們更辛苦。

她說，民眾黨對賴政府的呼籲也是，國政要正常推動，所有委員也要正常回到自己職責的本身，把分內的事情做好。

面對黨內同志發難憂心衝擊地方選情，李貞秀說，所有的建議跟發聲，都是為了台灣民眾黨好，不管是黨內的前輩，或者目前出來幫民眾黨打仗的選將們，他們其實很辛苦、壓力很大，所以所有台灣民眾黨黨公職，大家都應該要很謹慎地規範自己的一言一行。

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