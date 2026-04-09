鄭麗文拋見賴清德「藍綠和解」國安官員：「鑰匙在她手裡」2大指標明見真章

國民黨主席鄭麗文正在訪問中國。（資料照，國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文正在訪問中國，預計會見中共總書記習近平。國安官員受訪表示，儘管鄭麗文在行前多次表示有誠意要見賴總統，甚至反過來指控民進黨不願意溝通，但事實上真正「藍綠和解」的鑰匙，顯然是在鄭麗文手上，後續兩大檢驗的期限就在明天。

鄭麗文日前在「2026和平之旅」行前記者會強調，民進黨的朋友們對對岸充滿了疑慮、恐懼，「但兩岸和平其實沒有這麼困難」，只要有心，如果國共兩黨可以和解、可以共同為和平而努力，為什麼在台灣的我們藍綠之間不能和解呢？並稱沒有「賴鄭會」，大概很難有「賴習會」了，「我們都在台北，見上一面真的有這麼的困難嗎？」

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對此，國安官員接受本報訪問指出，「藍綠和解」的鑰匙其實在鄭麗文手上，有兩大檢驗標準。第一是立法院的「國防特別條例」朝野協商能否如期，並且如質、如實地順利通過，還是遭卡關、被打折扣，這是衡量國民黨在國家安全上，是不是站在台灣這一邊的關鍵。

國安官員表示，第二項指標是，115年度中央政府總預算能否於週五正式排入議程，停止對台灣政府運作的長期杯葛，這則是國民黨在國家發展與國民福祉上，是不是真正站在台灣人民這一邊的關鍵。

這位官員感慨地說，如果鄭麗文在見習近平之前，台灣的軍購、總預算依然動彈不得、或被大打折扣，那麼鄭麗文是不是把台灣放在心上，國民黨是不是中華民國忠誠的反對黨，這個答案也就很清楚了。

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