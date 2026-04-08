藍白合比照嘉義模式？ 黃國昌：簽署合作協議就會說到做到

嘉義市長選舉「藍白合」張啟楷出線，民眾黨主席黃國昌（右3）說，簽署了政黨合作協議，就會說到做到，未來在新北市、宜蘭縣也好，競爭之後，彼此還能合作，是台灣人民共同期待的事。（記者黃政嘉攝）

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷昨天在「藍白合」民調擊敗國民黨翁壽良，將代表藍白對決民進黨嘉義市長參選人王美惠；民眾黨主席黃國昌今天受訪，對於未來藍白合，是否會比照嘉義模式邀請彼此加入團隊，以及在新北邀請藍委站台？黃國昌回應，簽署了政黨合作協議，就會說到做到，未來在新北市、宜蘭縣也好，競爭之後，彼此還能合作，是台灣人民共同期待的事。

民眾黨新北市長參選人黃國昌今發表財政永續藍圖記者會後接受媒體聯訪，他表示，跟國民黨已正式簽署政黨合作協議，昨天正式完成嘉義市長跟國民黨初選的民調，這就是一場君子之爭，讓所有台灣人民看到初選的過程可以非常理性，保持君子風度，初選結束後，雙方也非常有風度的坐下來，面對社會大眾，報告初選結果，在嘉義市，相信張啓楷跟翁壽良，乃至於現在的嘉義市長黃敏惠，都能會有更緊密的結合跟相互的輔選。

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黃國昌指出，這樣的一個模式，相信不僅僅是在嘉義市，未來在新北市也好，在宜蘭縣也好，對民眾黨而言，「我們既然簽署了政黨合作協議，我們就會說到做到，我相信政黨良性的競爭，以及在競爭之後，彼此還能夠合作，為所有的市民創造最高的福址，是所有台灣人民共同期待的事情」。

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