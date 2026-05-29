國北教大女廁爆針孔偷拍 警方鎖定「中年口罩男」追查

國立台北教育大學。（取自國立台北教育大學官網）

國立台北教育大學女學生昨日下午在校內教學大樓4樓女廁內察覺隔間牆角出現異樣，仔細查看後發現疑似偷拍設備，隨即通報校方並報警。大安分局臥龍街派出所昨日晚間18時許接獲報案，派員會同校方前往現場勘查，當場在同樓層女廁的2個隔間內，查獲偽裝成白色電線壓條的針孔攝錄裝置。警方目前調閱監視器，發現有一名戴漁夫帽及口罩的中年男子疑似在當天早上出入女廁，正全力追查涉案人身分。

據了解，北教大於5月27日才剛委託外包保全公司完成每月的例行反針孔檢測，當時並未發現任何偷拍設備，未料隔日就有學生在女廁看到針孔。大安分局警方昨日晚間6時接獲報案後，派員前往國北教在校方陪同下勘查。該涉嫌偷拍的裝置外觀可見鏡頭，內含主機及記憶卡，初步研判非無線傳輸設備。裝設者將針孔設備偽裝成接地的白色電線壓條，放置在靠近地面上，鏡頭疑似對準馬桶方向。鑑識人員已將可疑設備封存採證，後續將深入勘驗記憶卡內容，以確認是否已有民眾受害。

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校方與警方調閱監視器畫面過濾可疑人車，鎖定一名戴著漁夫帽、口罩的中年男子，研判該男子是在昨日上午7時許出入女廁，但針孔設備是否為該男子裝設還須持續偵辦

警方表示，全案將朝妨害秘密及妨害性隱私等罪嫌偵辦。另北教大也對此事發表聲明表示，將再進行全面清查，針對廁所及其他隱私空間加強巡檢。

校方完整回應如下 各位師生同學好： 學校於昨日接獲通報，於【篤行樓4樓】廁所內發現非法裝設之針孔攝影設備。學校在接獲通報的第一時間，已立即封鎖現場並通報警方到校採證，目前該涉案設備已由警方查扣，並正式立案展開偵辦。 針對此嚴重侵害師生隱私之不法行為，學校對此予以最嚴厲的譴責，也深知此事件帶給同學們的焦慮與不安，為了確保每位同學在校園內的安心與安全，學務處與總務處及相關單位已立即啟動以下因應與全面徹查作為： 一、全面擴大清查：雖然平日皆有委託專業廠商進行每月一次的例行針孔偵測，但顯然不法分子仍有機可乘。即日起，學校已安排專業團隊對全校所有棟館進行全面性的科技偵測，確保無其他遺漏。 二、提高偵測頻率：將原本每月一次的廠商偵測，即刻提升頻率，並派員進行不定期、高密度的每日安全巡檢。 三、改善照明與巡邏：協同相關單位全面檢視各棟館廁所的死角，加強夜間照明，並將廁所周邊列為重點巡邏路線。 四、全力配合警方調查：學校正全力提供校園周邊及走廊之監視器畫面，協助警方過濾可疑人員，務求在最短時間內揪出涉案不法分子。 五、對於同學因本事件感到焦慮、不安，學校心輔組將主動提供最即時的心理諮商與陪伴。 國立臺北教育大學學務處校安組

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