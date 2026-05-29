打死前妻丟包還甩鍋毒品！台中家暴惡男開庭全否認 瞎扯「喪屍煙彈害命」

張嫌將瀕死前妻丟包後，找父親收拾善後。（資料照）

台中地院今（29）日審理一起震驚社會的家暴致死案，涉嫌活活打死前妻30歲張姓男子首度出庭，面對指控卻全盤否認，聲稱前妻吸食「喪屍煙彈」後失控，還辯稱從頭到尾都沒有動手，只是當法官追問：「你有看到她身上傷勢嗎？」張男沉默片刻後竟回稱「沒有」，與相驗結果明顯不符。

檢警調查，33歲陳姓女子生前長期遭張男家暴，法院早核發保護令，不料去年9月22日，張男仍違令開車載陳女外出，途中疑爆發激烈爭執，張男涉嫌持棍棒並徒手猛毆陳女，造成她顱內出血、重度腦傷，當場陷入昏迷瀕死，此時張男未報警或送醫，而是載著陳女四處移動，甚至開到洗車場清洗車內血跡滅證湮滅證據，直到隔日凌晨才將陳女從副駕駛座拖下車棄置，隨後若無其事返回家中，找父親「幫忙處理」，自己則駕車離去。

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張男今天庭上辯稱，案發前是陳女主動要求他載去找藥頭，還說對方吸毒後情緒失控，「一直晃、一直亂」，甚至開車門站不穩，他還兩度攙扶對方上車，之後陳女逐漸昏睡、吐口水、眼睛睜不開，自己曾拿手機錄影「自保」，甚至上網搜尋「怎麼叫醒叫不醒的人」，但最後仍未報案，而是載著陳女開開停停長達數小時，直到深夜才聯繫家人，

然相驗發現陳女全身遍布新舊傷痕，後腦有明顯撞擊傷，背部甚至留有腳印痕跡，傷勢集中在頭部與上半身，明顯遭外力重擊，檢方認定張男涉嫌重大，先前依重傷害致死等罪起訴，全案由國民法庭持續審理中。

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