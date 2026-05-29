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    北市律師醉臥街頭鬼叫！ 警獲報到場竟搜出安非他命

    2026/05/29 12:57 記者鄭景議／台北報導
    員警在徵得陳父同意後，共同清點陳男隨身的包包，未料一打開包包拉鍊，就在裡面發現一個裝有不明白色粉末的夾鏈袋。（記者鄭景議翻攝）

    員警在徵得陳父同意後，共同清點陳男隨身的包包，未料一打開包包拉鍊，就在裡面發現一個裝有不明白色粉末的夾鏈袋。（記者鄭景議翻攝）

    40歲陳姓律師因酒醉倒臥在新北市永和區街頭大聲咆哮，警方與救護人員獲報將他送醫救治，並通知家屬到場。不料，警方在徵得家屬同意清點他的隨身包包時，赫然在包內起獲第二級毒品安非他命，當場依法將他逮捕。永和分局警方訊後依違反毒品危害防制條例，將陳男移送新北地檢署偵辦。

    永和分局表示，上個月17日晚間20時25分許接獲民眾撥打110報案，稱仁愛路某巷弄內有男子躺在地上大聲吼叫。警消人員趕抵現場，發現陳男滿身酒氣，正躺臥在路旁的機車停車格內，因意識模糊且語無倫次，隨即由救護人員協助送往永和耕莘醫院治療。

    由於陳男當時無法正常回答，警方隨即聯繫他的父親趕到醫院協助。為了交付財物給家屬，員警在徵得陳父同意後，共同清點陳男隨身的包包，未料一打開包包拉鍊，就在裡面發現一個裝有不明白色粉末的夾鏈袋。經警方派員進行毒品初步檢驗，確認該包粉末對第二級毒品安非他命呈現陽性反應，警方隨即於當晚22時19分在醫院將陳男當場逮捕。

    據了解，涉案的陳姓律師在台北市大安區設有律師事務所執業。陳男在接受警方偵訊時避重就輕，對於身上為何持有安非他命及毒品來源均不願多作交代，警方訊後依法將他移送新北地檢署，並將持續追查毒品來源。

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