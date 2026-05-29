馬英九基金會提告 王光慈母親舉報職場霸凌批馬「還有沒有人性？」

關於蕭旭岑、王光慈二人涉嫌背信、侵占等案件，馬英九基金會今聲明，已於今日委由律師向台灣士林地方檢察署提起刑事告訴。王光慈的母親寫公開信給前總統馬英九。（王光慈媽媽提供）

關於蕭旭岑、王光慈二人涉嫌背信、侵占等案件，馬英九基金會聲明，已於今日委由律師向台灣士林地方檢察署提起刑事告訴。王光慈的母親寫了一封公開信給馬英九，表示自己是個既傷心又憤怒的母親，怒批馬英九還有沒有人性？她只能向台北市勞動局舉報職場霸凌，也會循司法管道尋求救濟。

王光慈母親表示，王光慈2024年4月從醫院回來開始就患有憂鬱症，更遭逢被迫下跪磕頭、掐脖攻擊等令人髮指的對待，「我生我養四十多年的女兒，連我和她已逝多年的爸爸都沒叫她下跪磕頭」；一連串的打擊讓王光慈的憂鬱症急遽惡化成重度，至還兩度尋短，「差一點就讓我失去了她」。如今她最後悔的事，就是當時沒有堅持要女兒辭職。

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王光慈媽媽控訴，診斷證明書明明寫著「嚴重激動焦慮及疑似過度換氣」，馬英九的部屬居然發聲明說王光慈是因為飲酒過量發生換氣過度症狀，「這是出自您授意的稿子嗎？到底還有沒有人性？」馬英九從未給當事人說明的機會，完全違反馬過去堅持的「無罪推定原則」。

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給馬前總統的公開信全文

曾經敬愛的馬前總統您好：

我是曾跟隨您10年，盡心盡力幫您打理大小事的前辦公室主任王光慈的母親，或許現在您可能不記得了，過往每年您與夫人周美青很受歡迎的聯名春聯，就是我們母女費盡心思擬稿設計；您寫給我的感謝卡，也一直被我懸掛在書桌旁。以前為您製作春聯時，我倍感榮耀，但現在，我是一個既傷心又憤怒的母親！

我的女兒王光慈從您卸任總統後，就一路跟隨您走過官司纏身的政治低谷。當年您因三中案被北檢約談14小時，可能收押的風聲傳遍全台，是誰全程在台北地檢署焦慮等待？難道是如今那位在您身邊自稱跟隨一生的忠心部屬嗎？不是，是我的女兒王光慈。

是誰一手策劃馬大九一日店員和一日外送員，重新拉抬您的政治能量，讓您在2018年成為國民黨最炙手可熱的超級助選員？是那位號稱輔選戰無不勝的核心操盤手嗎？不是，是我女兒王光慈。是誰陪您去醫院檢查、在醫院大廳痛哭自責沒能及早發現異狀，熬夜一一電話通知您遠在美國的家人們討論後續照護？是那位自稱是您多年的好友嗎？都不是，還是我的女兒王光慈。

2024年4月從醫院回來開始，我女兒除了原本馬辦及基金會工作外，遵守馬家人請托要照顧您，壓力大到罹患憂鬱症及焦慮症，沒想到卻遭逢被迫下跪磕頭、掐脖攻擊等令人髮指的對待。作為母親，您可知光慈那天下午突然哭著回家，看到她紅腫的額頭追問後得知此事，我是如何心痛憤怒？所謂跪天跪地跪父母，我生我養四十多年的女兒，連我和她已逝多年的爸爸都沒叫她下跪磕頭，是在怎樣的情境下受到多大的壓力和委屈，對您下跪磕頭？

如今我最後悔的事，就是當時沒有堅持要女兒辭職。她說，您的健康出了問題，已經答應了馬家人要盡力照顧，實在不忍一走了之。我現在真的非常非常後悔，如果當初能堅持一定要女兒離職，就不會再有後來從大陸返台前被掐脖送醫的悲劇，也不會有今年2月蒙受不白之冤被您趕出基金會的事情。這一連串的打擊讓光慈的憂鬱症急遽惡化成重度，夜不成眠終日哭泣發抖，甚至還兩度尋短，差一點就讓我失去了她。

因為您的健康問題，我忍了3個月，身心煎熬度日如年，當看到馬家人終於採取法律行動，加上基金會董事會三人調查小組的調查結論還光慈清白後，讓我鬱悶許久的一口氣鬆了不少。畢竟您是我們全家人曾經真心敬愛過的國家領袖，我也知道您之所以完全變了一個人，並非自己所願，所以我想過去的就讓他過去，接下來您接受家人安排真正退休好好休養，我女兒嚴重受創的身心就讓時間和藥物來慢慢平復。

但我錯了，從基金會記者會和連日的媒體專訪，您委託的那位好友顯露出的殺氣，所有的指控全都是單方面說法，也從未給當事人說明的機會，完全違反您過去堅持的「無罪推定原則」。今天早上基金會也發布聲明，確定對光慈提告。

我先生早逝多年，兒女是我唯一的牽掛，您知道當我發現光慈掛在頂樓欄杆上，我把她拉回來時，我的心有多痛嗎？診斷證明書明明寫著「嚴重激動焦慮及疑似過度換氣」，您的部屬居然發聲明說光慈是因為飲酒過量發生換氣過度症狀，這是出自您授意的稿子嗎？到底還有沒有人性？

不知您是否還記得，您最常掛在嘴邊的「將心比心」是什麼意思。既然您和您的部屬好友不願意停止傷害我女兒，每天利用媒體對我女兒往死裡打，至今還扣著我女兒的自然人憑證不歸還。即使您貴為前國家元首，但為了保護我女兒，我只能向台北市勞動局舉報職場霸凌，也會循司法管道尋求救濟。

關於蕭旭岑、王光慈二人涉嫌背信、侵占等案件，馬英九基金會今聲明，已於今日委由律師向台灣士林地方檢察署提起刑事告訴。王光慈的母親寫公開信給前總統馬英九。（王光慈媽媽提供）

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