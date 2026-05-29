沈伯洋遭質疑定位不清 葉耀元抱不平：勤跑地方是閒著沒事幹嗎?

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（資料照）

2026台北市長選戰開打，有民調指出現任市長蔣萬安以30個百分點的差距大幅領先。文化大學廣告學系教授鈕則勳27日批評沈伯洋參選台北市長的定位不清。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，沈伯洋定位不清？請問沈伯洋每天勤跑地方，天天都在針對台北市政提出建言，更用生態系的概念來組織對台北市的經營理念，難道是因為他閒著沒事幹嗎？

葉耀元在臉書PO文表示，沈伯洋定位不清？請問沈伯洋每天勤跑地方，天天都在針對台北市政提出建言，更用生態系的概念來組織對台北市的經營理念，難道是因為他閒著沒事幹嗎？

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葉耀元指出，蔣萬安什麼時候是「抗綠先鋒」了？鄭麗文有同意這個稱號嗎？那個「剛柔並濟」是什麼東西，請問蔣萬安能在中央提出的補助上再加碼，主要的原因不就是因為台北市財政比較寬裕嗎？至於「三寶爸」這件事，台北市長選舉是選賢與能還是選誰生比較多？

葉耀元直言，輝達不是什麼蔣萬安的政績，而是輝達要在台灣設總部而總部基本上最好的選擇就是台北市（國際大城市）然後蔣萬安也正好是台北市長。你不能說三個同時間發生的事情就是蔣萬安的政績吧？因為同樣的情況如果在其他市長的時候發生，那是不是就變成他們的政績了？這並不是說蔣萬安市府沒有幫忙溝通建立雙邊的橋樑，而是在說拿這個當作蔣萬安的核心政績，實在太牽強了。

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