命運多舛！出生3個月父癌逝 7歲童陪阿嬤買肥料竟遭垃圾車輾死

男童不偏不倚跌落在垃圾車右後輪前方，外婆緊急撲地，試圖拉出男童，但已來不及阻止。（民眾提供）

彰化縣芳苑鄉27日發生一起令人心碎的死亡車禍。一名7歲男童準備搭乘外婆的機車返家，疑似因不慎誤觸油門，導致機車暴衝，摔入前方正在執行勤務的垃圾車底部，當場遭輾斃。事發當時，男童的外婆奮不顧身撲倒在地，試圖將孫子拉出車底，但仍慢了一步，只能眼睜睜目睹悲劇發生，事後跪倒在地，自責不已。

更令人鼻酸的是，這名男童出生僅3個月時父親便因癌症離世，從小由外婆拉拔長大，如今又因意外驟然離世，白髮人送黑髮人，家屬悲痛萬分。

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據了解，就讀小一的男童，事故當天下午寫完功課後，陪外婆出門買肥料，祖孫倆還戴著同款的紅色遮陽帽，一路有說有笑。當時店家協助把肥料放上機車腳踏墊後，將車交給外婆，接著男童準備爬上後座，但因身高不夠，為了保持平衡，身體一度往前傾。外婆見狀還伸手攙扶，不料男童手部疑似誤觸油門，機車突然向前暴衝。

機車失控後往左傾倒，男童摔落地面，卻不偏不倚跌落在垃圾車右後輪前方，外婆緊急撲地，試圖拉出男童，但已來不及阻止憾事。

當地村長表示，男童身世坎坷，出生3個月時爸爸就因癌症病逝，後來由媽媽帶回芳苑老家，由外婆協助照顧，祖孫倆相依為命，感情深厚。

芳苑鄉長林保玲得知消息後一度哽咽。她表示，男童是自己從小看著長大的孩子，「非常貼心又懂事，也是我的超級小粉絲。」她回憶競選期間，男童經常見到她就熱情喊著「鄉長阿嬤，凍選！」如今再想起這些互動，讓人不勝唏噓。

警方表示，垃圾車駕駛酒測值為0，毒品唾液快篩亦呈陰性，警詢後依過失致死罪嫌移送。全案詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

男童外婆目睹悲劇發生，事後跪倒在地，自責不已。（民眾提供）

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