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    首頁 > 社會

    年底選舉防黑金介選 北檢鎖定虛擬貨幣、境外資金

    2026/05/29 12:10 記者邱俊福／台北報導
    台北地方檢察署檢察長王俊力昨日率領2位主任檢察官及檢察官，在北市警察局局長林炎田陪同下，赴北市警察局松山分局，針對選舉查賄制暴工作進行實地視察並召開座談會。（記者邱俊福翻攝）

    台北地方檢察署檢察長王俊力昨日率領2位主任檢察官及檢察官，在北市警察局局長林炎田陪同下，赴北市警察局松山分局，針對選舉查賄制暴工作進行實地視察並召開座談會。（記者邱俊福翻攝）

    為確保年底選舉公平、公正，台北地方檢察署檢察長王俊力昨日在北市警察局局長林炎田陪同下，赴北市警察局松山分局，針對選舉查賄制暴工作進行實地視察，並召開座談會。

    警方表示，座談會針對轄區選情特性、賄選熱點分析及防制暴力介入等工作進行專案報告，檢察長在會中強調「有聞必查、有據必辦」之決心，勉勵檢警團隊緊密合作，建立「即時通報、精準打擊」默契，加強虛擬貨幣、網路地下匯兌等新型態賄選查察，全力防堵境外資金與假訊息干擾選情。

    林炎田則會中要求松山分局深入社區基層，強化「布雷」工作，嚴密監控黑道幫派動向，杜絕暴力介入選舉，並強調警察機關務必保持政治中立，絕不容許任何勢力挑戰公權力，而針對選舉暴力案件將秉持「零容忍」原則，確保候選人及選民的安全。

    警方呼籲，維護公平選舉是民主政治的基石，民眾若發現收賄、買票情事，請勇於檢舉，檢警將對檢舉人身分嚴格保密，並依相關規定核發最高額之檢舉獎金，共同打造清廉、公平的選舉環境。

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