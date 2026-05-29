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    4個月大女嬰挺過鬼門關！台中年輕夫妻遭詐輕生 醫院今傳好消息

    2026/05/29 12:27 記者張軒哲／台中報導
    女嬰目前在童綜合醫院住院觀察，預計下周出院。（記者張軒哲攝）

    女嬰目前在童綜合醫院住院觀察，預計下周出院。（記者張軒哲攝）

    新北市一對21歲張姓年輕夫妻疑因捲入詐騙，日前陳屍台中梧棲租屋處主臥室，4個多月大的女嬰於客房被發現時生命跡象穩定，奇蹟生還，梧棲童綜合醫院今（29）日傳來好消息，女嬰到院時身體非常虛弱，目前仍在小兒病房住院觀察，住院已超過一週時間，預計下週出院。

    這對年輕夫妻女方與前夫育有一子，因前夫吸毒入獄，孩子送養，之後嫁給張男，兩人產下一子，因照護疏失夭折，女嬰是第3胎，2人本月才從新北市搬到梧棲一處社區大樓租屋居住，爸爸打零工，媽媽在家照顧孩子，夫妻收入不穩定，疑因生活困頓又捲入詐騙，因此走上絕路。

    張男的哥哥遺憾指出，弟弟的死與詐騙集團有關，會與父母擔負起照護女嬰的責任。

    童綜合醫院今日表示，女嬰到院時有脫水情況，身體虛弱，經餵奶水後，現在狀況都很正常，目前因為要各方銜接配合完善才能出院，預估下週出院。

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