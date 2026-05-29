綠美女議員自爆遭女民代衝進房「賞2巴掌」！還被嗆：見一次打一次

民進黨雲林縣議員張庭綺。（取自張庭綺臉書）

近日校園霸凌案頻傳，民進黨籍雲林縣議員張庭綺昨（28）日有感而發，自爆過去在雲林縣民進黨黨團赴日本參訪世博的最後一晚，一名女性民代深夜闖入她房中，劈頭就是兩巴掌，還對她嗆：「見一次打一次。」理由竟是3年前一件莫須有、不可考的事情，她永遠記得那晚自己站在房中耳朵嗡嗡作響，眼淚止不住。「今天我願意站出來，不是因為我要博取同情。而是因為，我真的不想再有人跟我一樣，活在這種看不見盡頭的恐懼裡。」

張庭綺昨日在臉書以長文痛心揭露這段過往，她表示身為民意代表，平常在台上替人民爭公道，台下的自己卻活得滿身傷痕。那一晚在飯店房間被甩了兩巴掌，不僅踩碎了她的尊嚴，更讓她崩潰的是，事發後她得到的不是保護，而是冷漠的對待。「沒有人替我說話，沒有人替我討公道，甚至有人希望我吞下去、算了、忍耐、不要鬧大。」張庭綺痛陳，每一句勸她「算了」的話，實質上都是在逼迫受害的人繼續流血。

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張庭綺透露，後來甚至還有同黨的另一位男性民代，竟在議會開議期間、甚至公祭現場四處「堵她」對峙與叫囂，更惡劣地跑到她的服務處與家人住家不斷騷擾，讓她每天出門前都充滿恐懼，只能在深夜家人入睡後偷偷哭泣。

張庭綺坦言，無數次在車上崩潰大哭、回到家連鞋都沒脫就撐不住倒地掉淚，甚至一度絕望到懷疑是不是自己太過善良才好欺負，並悲觀思考：「如果有一天，我真的撐不下去了，選擇結束生命，這些人會不會才終於願意停止？」

但張庭綺最終選擇擦乾眼淚、不再沉默。她強調：「今天我願意站出來，不是因為我要博取同情。而是因為，我真的不想再有人跟我一樣，活在這種看不見盡頭的恐懼裡。」她表示，自己不能倒，隔天依然要笑著站出去為民眾服務，而今天站出來發聲，除了是替自己哭，也是替所有被霸凌卻不敢說出口的普通人發聲。

「如果連一位替人民發聲的民意代表，都可能被逼到遍體鱗傷，那些沒有背景、沒有資源、沒有力量的普通人，又該怎麼活下去？」

文末，張庭綺也向政府、執政者以及所有握有權力的人發出沉痛呼籲，請社會真正重視霸凌，不要等到生命離開了才來說「如果早點發現就好了」，並期盼這世界能少一點惡意，讓每一個正在黑暗中苦撐的人，都能被溫柔接住。

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