張惇涵率中選會3被提名人拜會民眾黨團 白委提「這2事」要講清楚

行政院秘書長張惇涵今（29）率3位中選會委員被提名人，拜會立法院民眾黨黨團。（記者方賓照攝）

行政院持續提名中選會新任委員，今年3月由立法院通過新任主委游盈隆等4人人事同意案後，政院上月再補提3名被提名人送立法院審議，今日更拜會朝野黨團交換意見。行政院秘書長張惇涵指出，這3人專業、資歷且無黨無派，盼國會同意任命；民眾黨團則強調，3人應慎思對「不在籍投票」看法，更須說明何以獨立行使職權。

行政院秘書長張惇涵今（29）率3位中選會被提名人拜會立法院民眾黨黨團，這三人分為前行政院法規會主委沈淑妃、律師蔡維哲、法務部政務次長黃謀信。張惇涵強調沈任公職40年、法學經驗豐富；蔡具法律經濟雙背景、不只曾為西拉雅人爭取權益，更曾是民眾黨黨主席黃國昌學生；資深檢察官出身的黃謀信則曾查察賄選，在地方地檢署的實務資歷豐富。

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立委劉書彬表示，中選會選務工作對民主政治至關重要，因此，被提名人除「應該有一些大型的公共事務歷練」也要有「處理重大政治爭議的經驗」；他認為三位被提名人背景「中規中矩」，除重申中選會委員要獨立行使職權外，更應審慎思考對「不在籍投票」的看法。

立委陳昭姿則提問，3位被提名人在獨立機關擔任委員，當行政權跟政黨壓力有所衝突時，如何去考慮和應對？其次，他要求被提名人說明中選會的公信力何以建立？如何避免獨立機關政治化？陳指出，他先前從不相信大罷免案會成立，而選民最終用「32比0」給了答案，提醒被提名人應頂住政黨壓力，表態自己願為全國國民來公正服務。

拜會結束後，張惇涵向媒體表示，今天拜會三個黨團整體氣氛、互動都不錯，但還是希望未來審查時能「就事論事、理性專業」，強調三位被提名人都具專業背景，期望立法院為國家決定未來中選會最好的人選。

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