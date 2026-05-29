首批軍購預算三讀 陳冠廷：誠摯呼籲在野黨支持無人機特別條例

民進黨籍立法院外交及國防委員會召委陳冠廷。（資料照）

立法院今（29）日三讀通過首批對美軍購88.1億餘元採購預算，然而政府原提出的1.25兆元上限特別條例，在無人機及反無人機等相關缺口仍未補足。民進黨立委陳冠廷今天在完成立法發言時表示，除感謝正式通過首批軍購預算外，缺憾是委製、商購，特別是無人機、反無人機彈藥等整備維保，並未含括於本次條例中，他誠摯呼籲在野黨支持接下來的無人產業特別條例，「強化國防是全民保險，會讓與中國對話更有重量」。

陳冠廷今天說，他作為外交及國防委員會召委，已盡最大努力、最快速度排審，感謝今天能正式通過預算，但在過程中仍有缺憾。他說，這通過的結果並不代表一路是順暢的，其中包括委製跟商購，特別是無人機、反無人機彈藥的這些整備跟維保等等，原本要讓國軍戰力真正完整，也能夠帶動國內無人載具產業的項目，仍未包括在本次條例中。

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因此，陳冠廷說，他誠摯向在野黨呼籲，如果未來行政院有再提出特別條例，如果未來是以經濟部主導，跟國防部合作的部分，希望這次不要分朝野，一起支持國防戰力，「國防部應該只是屬於執政黨的政績而已，它可以是在野黨的政績」。

陳冠廷也說，「國防可以是朝野向2300萬人民共同提出來的保險」，這個保險會讓在野黨如果未來跟中國對話，會讓對話更有重量。但倘若沒有這些國防能力，這樣的對話只會無足輕重。

陳冠廷強調，所以誠摯拜託大家，接下來如果有無人載具特別條例，那特別是由經濟部，如果在野黨認為有疑慮的部分，可以在各個不同的委員會好好來去審議。至少這次在軍購部分已達共識，接下來在這個任期內，盼立院一起將國內自主的產業確保、達成。

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