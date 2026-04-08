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    首頁 > 政治

    林國成辱罵賴清德三字經稱討論公共議題 粉專酸：我也想跟你討論

    2026/04/08 11:02 即時新聞／綜合報導
    前民眾黨不分區立委林國成。（資料照）

    前民眾黨不分區立委林國成。（資料照）

    時任民眾黨不分區立委林國成去年7月20日參加黨內舉辦公開集會活動時，手持麥克風罵總統賴清德三字經，該活動同時透過YouTube直播。賴清德事後對林國成提告，台北地院昨開庭審理，林國成出庭採無罪答辯，他稱自己並非貶低賴總統，而是針對公共議題進行評論。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」諷刺道，「我也想跟你討論討論公共議題」。

    粉專「Mr.柯學先生」今日發文並附圖狠酸，圖卡顯示「前民眾黨立委林國成當眾辱罵賴清德三字經，開庭希望判無罪，辯稱我在談公共議題」，接著大酸「所以以後遇到你！就是三個字問候你嗎？我也想跟你討論討論公共議題」。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「這個黨的素質……台灣人的無奈」、「那以後看到柯，也可以跟他討論？」、「沒水準的政黨」。

    另，林國成昨（7日）表示，自己已經在臉書上2次公開道歉，再度重申不是針對賴總統個人貶低，完全是對公共議題而發言。他認為，審判長充分給他時間講話，他也把來龍去脈交代得很清楚。

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    粉專「Mr.柯學先生」今日發布圖卡。（圖擷取自「Mr.柯學先生」臉書粉專）

    粉專「Mr.柯學先生」今日發布圖卡。（圖擷取自「Mr.柯學先生」臉書粉專）

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