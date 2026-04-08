嘉義市藍白合民眾黨出線 侯友宜籲提共同政策、照顧人民所需

嘉義市藍白整合由民眾黨張啟楷出線，新北市長侯友宜表示，藍白合作在新北、宜蘭等縣市有討論空間，希望大家提出共同的政策，照顧人民所需。（記者賴筱桐攝）

嘉義市的藍白整合民調結果出爐，確定由民眾黨張啟楷出線，外界認為可能會對其他外縣市產生「外溢效應」。新北市長侯友宜今天表示，藍白合作在新北、宜蘭等縣市都有討論空間，最重要的是大家有共同的政策方向、政見，照顧人民所需才是最重要的。

侯友宜今天在市政會議後，媒體關切如何看待新北市的藍白整合？侯友宜說，藍白合作不是只有在嘉義市，看起來新北、宜蘭還有其他幾個縣市都有討論空間，最重要的是大家有共同的政策方向、政見，還有大家要誠信的共同面對，如何照顧到人民所需要的，才是我們努力的目標，希望大家一起提出更好的、具體的方向，讓選民來支持。

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另外，侯友宜昨天和國民黨新北市長參選人李四川同台，展開輔選行程，媒體關切接下來的輔選規劃。

侯友宜說，昨天的活動他和李四川都是受邀的對象，參與活動自然碰面，未來在相關活動上面，他都會配合候選人的節奏跟目標，大家同心齊力，希望找出實在做事的人，來為新北市服務，李四川真的很用心、很努力在全力以赴。

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