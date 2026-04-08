不戰2026！林右昌赴美智庫任訪問學人 預告2028共同打拚

民進黨前秘書長林右昌今宣布下週將前往美國華府智庫「印太安全研究所」（Institute of Indo-pacific Security，IIPS）擔任訪問學人。（圖取自林右昌臉書）

民進黨前秘書長林右昌請辭後動向備受關注，也曾被點名角逐年底縣市長選戰，他今天宣布下週將前往美國華府智庫「印太安全研究所」（Institute of Indo-pacific Security，IIPS）擔任訪問學人，鎖定社會韌性、城市安全、非軍事防衛能力，後續為民進黨2028年繼續執政共同打拚；他也透露，曾拜訪賴總統、蔡前總統等人，獲得許多建議與鼓勵。

林右昌指出，他受邀前往美國華府智庫「印太安全研究所」（Institute of Indo-pacific Security，IIPS）擔任訪問學人，下週將暫時離開台灣一段時間。上半年，他將集中在華府參與相關活動並進行拜會與研究，更廣泛地結識美國友人；下半年，由於美國將在11月初舉辦期中選舉，他將會前往幾個重要選舉州拜訪和觀選。

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林右昌表示，去年以來，他花了許多時間細心觀察當前國際政經局勢的變化，在美中戰略競爭的大格局下，美國主導了關稅戰與AI競賽是國際政治震央中的震央；其次，在地緣政治上還有三個主要的熱點，分別是：台灣（第一島鏈）、烏克蘭以及以色列（中東），因此他去年規劃到美國和以色列深度參訪，到第一線親身經歷並接收第一手的資訊，本來他甚至想去烏克蘭，但因為風險及諸多現實因素，最後打消念頭。

林右昌強調，這趟訪問學人之行，是經過深思熟慮的準備，並不是去「沉潛」，而是一場「鍛煉」與「修行」。非常感謝賴清德總統的建議與鼓勵，賴跟他分享立委期間立院會期空檔時間到哈佛大學進修的心路歷程與心得，帶給他很大的啟發與勇氣，讓他下定決心接受挑戰；期間他也曾拜訪前總統蔡英文、立法院前院長游錫堃等多位政治前輩，讓他確信這個決定，對他個人或執政團隊而言，都是正確而且必要的選擇。

林右昌指出，當前政經局勢的動盪短期內只會更加劇烈，已經不是某一次選舉或單一政黨可以回應的挑戰，他希望能夠冷靜務實地思考台灣的未來，好好反省一些台灣社會更根本性的問題以及將影響改變世代命運的課題，並期盼能更系統性地找到出路以及解決問題的新思維與觀點。

林右昌表示，面對當下中國全面性的脅迫侵擾，我也將鎖定研究如何從社會韌性、城市安全、非軍事防衛能力三面向，來提升民主國家的全社會防禦韌性；如何強化在地緣政治與混合威脅下的城市治理力量與安全角色；以及如何因應AI驅動的社會變革與國家治理的挑戰。

林右昌期許自己能在更大的世界裡能累積更多的能力與連結。在回來之時，能帶回進步務實的治理能力以及全新充滿正向能量的自己，接著跟大家一起為守護台灣與民進黨在2028年的繼續執政來打拼。

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