鄭麗文率團訪中 國安局示警中共「2個分化」劍指軍購案

國民黨主席鄭麗文。（圖由國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國展開「和平之旅」，外界關注「鄭習會」是否將如期登場。國安局長蔡明彥今（8）日受訪指出，國安局不適合評論國內政黨活動，但從國安角度分析，中共對台策略核心在於「和戰加壓」手法，透過兩岸交流活動達成「兩個分化」目的，不僅意圖阻擋對美軍購，更在弱化美國對台海議題的發言權。

蔡明彥分析，中共目前主要的對台策略是「和戰加壓」，一方面透過軍事恫嚇與灰色襲擾，刻意製造兩岸「兵凶戰危」的氣氛，讓台灣社會與民眾感受到兵戰的心理壓力而產生不安；另一方面，則透過各種兩岸交流活動，推促中共所主導的兩岸和平，並利用隨之而來的所謂「和平紅利」，達成兩個分化的政治目的。

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蔡明彥進一步指出，中共的第一個分化是針對台灣內部社會，藉此提升「親中路線」的聲量，並進一步阻擋對美軍購案的推動；第二個分化則是分化台美合作，中共企圖透過交流活動，塑造兩岸對於「和統」仍有相關意見存在的表象，藉此弱化美國介入台海情勢，或針對台海議題的相關發言權。

蔡明彥提醒，中共在推動相關交流活動背後，仍有其政治與統戰的操作目的與手法。

另針對前立委何志偉助理朱政騏涉入共諜案，並辯稱為「誤傳公開資料」一事，蔡明彥表示，事實上相關共諜案幾乎都是由國安情報單位發動，只要在查處後發現違法事證，就會移送司法單位偵辦。由於該案目前已進入司法的偵辦程序，他表示不便針對細節進行說明。

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