徐春鶯案、鄭習會都是警訊！ 經民連：台灣正被中共「黎巴嫩化」

民團經濟民主連合今（8）召開記者會，公開說明中共對台統戰、滲透的「台灣黎巴嫩化」議題。（記者田裕華攝）

中國國民黨主席鄭麗文昨日啟程訪中，落地後受中國國台辦、統戰部官員高規格接待，引發社會極大議論；此前，中配徐春鶯因違「反滲透法」遭檢調起訴，同樣引起外界對中共統戰的擔憂。對此，民團經民連今指出，中共對台統戰猶如伊朗對黎巴嫩政治操縱，一國以宗教、一國以共諜，逐步發展地方割據勢力，並伺機主導政局。

經民連召集人賴中強表示，即將登場的鄭習會體現了中共「台灣黎巴嫩化」方針，以其扶植的中國國民黨主席鄭麗文為首、結合立法院傅崐萁集團，力求達成「癱瘓台灣民選政府，境外勢力地方割據」並伺機主導政局，這與伊朗神權政府扶植黎巴嫩真主黨、進而癱瘓黎巴嫩民選政府，並在貝卡山谷、貝魯特南郊、南黎巴嫩等地建立親伊朗勢力，兩者間可謂近乎一致。

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賴中強進一步解釋，伊朗－黎巴嫩間和中國－台灣關係有三大相同點，首先，伊、中兩國均為區域霸權，伊朗什葉派政權先是扶植同派的真主黨、並指示在黎國內主導政治和軍事行動；相較之下，我國在「台灣人」、「中國人」之間的認同差異，確實是關鍵的政治分歧。根據政大選研中心去年底統計，台灣住民中有65%不認同自己是中國人，進一步與鄭麗文高呼的「中華兒女」、反對台獨及一個中國概念形成對比。

其次，伊、中兩國的「境外勢力代理人政黨」黎巴嫩真主黨、盟友以及中國國民黨，即使在選舉中輸多勝少，其政治影響力仍不俗；第三，兩國的境外勢力代理人決策異於國內主流民意，如真主黨受伊朗只是向以色列發射數百枚火箭；在台灣，多數人民支持政府推動軍購特別條例，但國民黨反而迎合中國立場，和在野黨立委聯手在程序中不斷阻擋，並阻擋國際援台。

經民連研究員黃承瀚指出，中配徐春鶯月前遭新北地檢署以「反滲透法」起訴，不只是我國司法首度揭露中共與中配群體共謀選舉滲透；起訴書更顯示徐受中共民政部、上海民革官員指示，在2022、2024年大選為特定候選人造勢，並持續向北京報告進度，加上地下匯兌、詐貸及協助統戰官員非法入境等罪嫌，成為中共對台滲透鏈與「台灣黎巴嫩化」理論的充分實證。

經民連示警，從鄭習會到徐春鶯案，可見中共推動台灣黎巴嫩化的戰略意圖已昭然若揭，更呼籲台灣社會認清，中共不只要改變台灣的外交處境，而是從內部瓦解台灣的民主運作。

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