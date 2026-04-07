民眾黨前立委林國成5度飆罵賴總統三字經 挨告出庭稱：評論公共議題

前民眾黨不分區立委林國成。（記者翁靖祐攝）

時任民眾黨不分區立委林國成去年7月20日參加黨內舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」公開集會活動時，手持麥克風罵總統賴清德三字經，該活動同時透過Youtube直播。總統賴清德事後對林國成提告，台北地院今（7）日開庭審理本案，審理法官碰巧為兩度裁押前台北市長柯文哲的呂政燁。林國成今日出庭，採無罪答辯，他稱自己並非貶低賴總統，而是針對公共議題進行評論。

檢方調查，林國成當日5次辱罵賴清德，其中包含三字經的幹Ｘ娘以及「幹Ｘ娘」、「幹~領帶（台語發音）」，認為貶損告訴人個人社會評價，依涉犯公然侮辱罪起訴林國成。

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林國成採無罪答辯，由於沒有額外聲請調查證據，法官呂政燁當庭諭知今日辯論終結，不過在此之前林的辯護律師先詢問案發當天，說出本案言論的理由為何。林國成表示，當天台下有許多民眾在罵三字經，自己則因一時情緒失控跟著罵出來，但他強調，事後覺得自己身為民意代表不該有這種不良示範，於是公開於臉書道歉。他也堅稱自己的言論是針對公共議題進行評論，並非針對賴清德所貶低。

林的委任律師表示，依據憲法法庭過去的判例，對公然侮辱構成要件有相當限縮，尤其是針對政治性語言、關係到公共利益的言論，都應該有較高的言論自由，並舉例過去立委黃捷被民眾在臉書上留言「幹你老母」一案，高等法院就認為和公共利益相關，屬於可受公評事項。本案告訴人為我國最高領導人，要接受全民的檢驗，要有接受評斷的雅量，而非動輒用司法要人民閉嘴，若法官仍認為有罪，請考量被告是就公共議題發言，且也馬上於臉書公開道歉2次，從輕量刑。

庭畢後，林國成接受媒體訪問，他表示，自己已經在臉書上2次公開道歉，再度重申不是針對賴總統個人貶低，完全是對公共議題而發言。他認為，今天審判長充分給他時間講話，他也把來龍去脈交代得很清楚。但他也坦言，看到法官是呂政燁時，心裡也覺得怪怪的，怎麼這麼小的案子、賴總統告我的東西，剛好就落在呂法官身上呢？但很謝謝呂法官給他充分的時間說明。

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