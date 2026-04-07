林國成罵賴清德三字經挨告 裁押柯文哲法官當庭詢問是否認罪

林國成今天出庭堅不認罪。（記者翁靖祐攝）

時任民眾黨不分區立委林國成，去年公開罵總統賴清德三字經。總統事後對林國成提告，台北地院今（7日）開庭審理，承審法官碰巧為2度裁押前台北市長柯文哲的呂政燁。庭末，呂問林有無可能認罪，並判處最輕處分1000元罰金，但林國成稱尊重審判長判斷，應由他進行判決，全案5月5日宣判。

時任民眾黨不分區立委林國成，去年7月20日參加黨內舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」的公開集會活動時，手持麥克風罵總統賴清德三字經。

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檢方調查，林國成當日5次辱罵賴清德，其中包含三字經「X你娘」等，認為貶損告訴人人個社會評價，依涉犯公然侮辱罪起訴林國成，不過林國成今日表示，當天他本沒有想要使用激烈字眼，但因為現場民眾情緒激動先以三字經飆罵，他受到影響也忍不住脫口而出，但他是針對公共議題評論，非針對賴總統本人，且也於臉書公開道歉2次。

法官呂政燁庭末表示，「你看到傳票上法官的名字應該有嚇一跳」，但他強調審理過程並無預設任何立場，說「自己會依法處理，就像當時柯文哲要寄辭職信，就算檢察官反對，我還是讓他寄」。而呂政燁也當庭詢問林國成有沒有可能認罪，判處最輕處分1000元。不過，林國成表示，自己承認發言有不當之處，但判決部分仍尊重法官判斷，由法官進行判決。法官呂政燁也當庭諭知，本案於5月5日下午2時25分於第3法庭進行宣判。

庭畢後，媒體詢問林國成為何不接受法官的提議，他先強調自己是在談公共議題，並沒有貶低賴總統或是妨害賴總統名譽的意思。他說自己當初雖然失言，但他事後也已經公開道歉，懷疑是否一定把這件事情扭曲為他所應該承認的錯誤。而他覺得，法治國家應該就由法官，尊重法官的認知，由法官進行判決。

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