剛交保又殺人 黑幫槍手槍殺老友冷血棄屍 法院裁定收押

基隆天道盟同心會成員盧奕烜與鄭姓友人有投資糾紛，去年12月在鄭的保時捷車上，槍殺鄭男後棄屍。（檔案照）

天道盟同心會成員盧奕烜與同幫鄭姓男子有投資糾紛，去年12月在保時捷休旅車內槍殺鄭男，再夥同林姓友人協助棄屍滅證。基隆地檢署日前偵結，依殺人罪起訴盧男，今日移審基隆地院。法院召開接押庭後，裁定將盧男收押禁見3個月。

檢警調查，33歲盧男與大他1歲的鄭男原為好友，雙方為了投資失利反目，鄭男先至盧男老家砸門恐嚇，引發盧男不滿；盧遂於去年12月14日約鄭男至大武崙工業區談判。

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盧在鄭男的保時捷車內與鄭發生爭執，盧男掏出預藏的手槍朝鄭連開2槍，其中一槍子彈貫穿鄭男右胸致死。

盧槍殺鄭後，冷血指示林姓友人協助，將鄭男遺體搬回車內後座，由盧開車棄屍，再搭林男接應的車逃離現場。

警方獲報，隔日凌晨尋獲鄭男遺體，循線在成功一路將盧男逮捕歸案，並在盧住所搜出犯案手槍。檢方複訊後向法院聲押他獲准。

檢警調查，盧男在犯下殺人案前，12月初才因酒後在基隆廟口持軍刺刀揮舞鬧事被捕；未料，交保沒幾天竟持槍槍殺同幫好友。

基隆地檢署認定，盧男手段兇殘，除依殺人罪提起公訴外，也因盧男故意槍殺鄭致死，將適用國民法官法審理。

基隆地院今日收案後，召開接押庭，認定盧男涉犯殺人重罪，且有串證、逃亡風險，裁定收押禁見。至於，協助移屍的林男則被地檢署依涉犯遺棄屍體罪起訴。

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