鄭麗文訪中 未在中國駐點媒體向國台辦申請採訪多數無下文

國民黨主席鄭麗文。（記者張嘉明攝）

繼2016年11月的前國民黨主席洪秀柱與中共中央總書記習近平會晤的「洪習會」之後，暌違近10年，國民黨主席再度率團訪問中國，黨主席鄭麗文與習近平「鄭習會」將登場，引發國內外媒體關注，不過由於民進黨執政以後兩岸關係陷入冰點，「洪習會」後的國民黨大咖赴中訪問就沒有「媒體團隨行」，都是媒體自行向國台辦而非由國民黨協助報名，按照慣例，僅有駐中的台媒能申請採訪。

10年前「洪習會」是最後一次國民黨帶媒體團赴中採訪，之後如前總統馬英九2023年、2024年兩度赴中訪問，甚至是「馬習二會」，媒體都無法跟隨訪團報名，而是要單獨向國台辦申請；過去前國民黨副主席夏立言多次赴中訪問，以及2月由國民黨副主席蕭旭岑和國民黨智庫副董李鴻源帶隊的「國共兩黨智庫論壇」也都沒有媒體團隨行。

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據了解，這次能夠參與採訪鄭麗文訪中的台灣媒體包含中天電視台、TVBS、東森電視台、中國時報、中評社、TVBS新聞網、中央社、聯合報、ETtoday、風傳媒等。

以上在中國大多有駐地（多為上海、北京）記者，因此由駐地記者向國台辦申請台灣的記者赴中採訪，不過有部分媒體是直接讓駐地記者採訪，台灣就沒再派人過去；有些媒體則是中國沒有駐地記者，但原本就是負責兩岸路線的記者，因與國台辦熟識，因此也有成功申請赴中隨行採訪。但大多在台灣沒有駐中記者的媒體想透過國台辦申請幾乎沒有下文，有些媒體因無法申請採訪，就直接以旅遊的身份赴中採訪。

據了解，過去台灣媒體赴中採訪國共兩黨主席會面的盛況，在2015年4月舉行的「朱習會」，台灣媒體赴中採訪有70多位，需要兩台遊覽車接送。而隔年的「洪習會」採訪就受到部分現制，媒體要抽籤才能進入人民大會堂採訪，甚至發生臨時無法進入採訪的情況。

不過行之有年的台北、上海雙城論壇，以城市交流，台灣媒體只要向台北市政府報名就能隨團採訪，相較於這次國民黨無法帶媒體團採訪，相關人士表示，可能形式和規模不同，論壇的形式有固定的模式，但國共兩黨領導人的會面並非固定模式，而且至少有10年沒有舉行，再加上兩岸關係對峙，過於政治性的採訪應該都有顧慮。

由於台灣多數媒體無法赴中採訪，因此就只能以國民黨文傳會發佈的官方稿件，或是中國官媒發佈的新聞為主，幾乎成為無法隨行的台灣媒體取得資訊來源的管道。

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