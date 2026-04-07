陳冠廷主辦海上無人論壇 台船董座：水下也應建構類「台灣之盾」概念

民進黨立委陳冠廷在立法院召開「海上防衛無人趨勢論壇：自主、感知與產業韌性」。（記者王藝菘攝）

面對中國對台日益侵略性遽增的灰色地帶威脅，民進黨立委陳冠廷與「太平洋聯合創新聯盟（UPIA）」今（7）日於立法院共同主辦「海上防衛無人趨勢論壇：自主、感知與產業韌性」，邀請國內外專家與談。與會的台船董事長陳政宏強調，台海環境複雜、風浪大，烏克蘭經驗僅供參考，台灣應發展如更多「奮進魔鬼魚」等自主載具，並建構類似水下「台灣之盾（T-Dome）」概念的防禦網。

陳冠廷：和平中選擇「躺平」 危機中必將「潰敗」

陳冠廷受訪表示，此次論壇邀請多位美方退役將領與專家，旨在強化國人對於海上感知、水面及水下無人載具重要性的認知。他指出，無人載具在現代戰爭的攻擊與防守中皆扮演關鍵角色，目前的國防特別條例應將無人載具完整納入。

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針對在野黨對政院版「國防特別條例」中無人系統預算的質疑，陳冠廷直指這對台灣的防禦策略造成「阻礙」，他呼籲在野黨理解追求防禦能力是對國防的承諾而非威脅。時逢國民黨主席鄭麗文訪中，國民黨也發出新一波文宣攻勢稱「和平才能躺平」，陳冠廷強調，「如果你在和平中選擇躺平，那你就會在危機中潰敗」。

陳冠廷也提到，其選區內的「民雄航太園區」專為無人平台設計，預計今年8月開幕，展現台灣自主生產與研發的決心。

台船董座：台海環境特殊 應建構水下防禦網

台船董事長陳政宏受訪指出，台海情勢嚴峻，雖烏克蘭在黑海使用自殺攻擊無人艇成果顯著，但台海風浪大、海域環境複雜，烏克蘭經驗只能參考，台灣必須思考自己的策略 。他認為無人船不應只限於自殺攻擊或偵蒐（ISR），海巡署在應對灰色地帶衝突時，亦需要各式無人船與有人艦艇互補增強，如同戰機與「忠誠僚機」的搭配 。

陳政宏也在論壇中透露，台船已研發三體船設計的「奮進魔鬼魚」，並正與國外多家廠商合作開發各型無人載具 。他進一步提議，台灣應借鑒空防概念，建構類似「T-Dome（台灣之盾）」概念的水下防禦網，利用多層次、多領域的嚇阻手段來分散攻擊 。

針對支持對美軍購的台中市長盧秀燕日前接受本報獨家專訪說，「希望潛艦縮小一點、無人機放大一點」，陳政宏說，國家過去幾年的潛艦規劃8艘已經是「最小量」，潛艦跟有人艦艇、無人載具之間，是互相搭配互補的關係，並不是誰取代誰或相互排斥的用法，因為台灣最重要的國防策略是重層嚇阻，應該思考如何再多層次搭配互補。

鍾佳濱：法規老舊 亟需建構產業與政府橋樑

代表「台灣與亞太國會無人載具聯盟」出席的民立委鍾佳濱指出，無人載具發展迅速，但台灣現行法規相對老舊，如《民航法》中的無人機專章仍停留在他2017年推動的進度，已不足以因應現今無人艇、水下無人載具的發展。他強調，聯盟樂於成為業界與政府的橋樑，未來將與陳冠廷聯手，共同推動無人載具產業所需的法規更新與產業發展 。

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