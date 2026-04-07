林佳龍率商貿考察團 今起出訪友邦馬紹爾群島

外交部長林佳龍應我國太平洋友邦馬紹爾群島政府邀請，以總統特使身分自7日至9日率商貿考察團訪問馬紹爾群島。（資料照）

外交部長林佳龍應我國太平洋友邦馬紹爾群島政府邀請，以總統特使身分自今（7）日至9日率商貿考察團訪問馬紹爾群島，並在馬紹爾群島舉辦台馬ECA首次諮商籌備會議及「馬國投資商機說明會」。

外交部表示，林佳龍訪問馬紹爾群島期間，將會晤馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）、國會議長瓦西（Brenson Wase）、外交暨貿易部長康仁德（Kalani Kaneko）等馬國政要及在地傳統領袖，並藉此行參訪「密克羅尼西亞運動會田徑場」、「馬久羅醫院遠距醫療中心」以及「家禽飼養計畫養雞場」等重要雙邊合作成果。

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外交部說明，訪團成員包含我國經濟部國貿署副署長胡啟娟、衛福部食藥署副署長蔡淑貞、國合會副秘書長史立軍、外交部「無人機外交工作小組」，以及我國漁業、航運、冷鏈物流、醫療器材、食品加工、潔淨能源及資通訊等產業界代表逾60人。盼以「公私協力、以大帶小」模式媒合我國更多業者參與對馬投資，以推動榮邦計畫。

外交部表示，為落實於2025年1月15日生效的「台馬經濟合作協定」（ECA），此行也將在馬紹爾群島舉辦台馬ECA首次諮商籌備會議及「馬國投資商機說明會」，為擴大雙邊經貿合作展開新頁。

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