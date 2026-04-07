批鄭習會挑釁美日台關係 吳靜怡轟國民黨替北京推進消滅中華民國

應中國共產黨邀請，國民黨主席鄭麗文今日率團訪中，將在北京會面中共總書記習近平，引發外界議論。（記者張嘉明攝）

應中國共產黨邀請，國民黨主席鄭麗文今日率團訪中，將在北京會面中共總書記習近平，引發外界議論。媒體人吳靜怡指出，中國3月通過《民族團結法》，鄭習會若談及「民族大團結」，實際上是為這部法案在台推行進行「政治導引」。她質疑這場會面不是單純的黨際交流，而是中共混合戰術的高級操作，消滅中華民國的主權地位，把台灣納入「中華民族共同體」框架，她也批評「鄭習會」正在替北京推進消滅中華民國、挑釁美日台關係，並呼籲台灣人必須看清楚，這究竟是交流，還是「接旨」？

吳靜怡在臉書發文指出，國民黨主席鄭麗文今天從台北松山機場啟程，率團展開為期6天的中國大陸訪問（江蘇、上海、北京），預計4月10日在北京與習近平會面。新華社與國民黨同步證實，此行是應「中共中央與中共總書記習近平」的正式邀請，過去兩岸交流多透過「國台辦」或「兩岸經貿論壇」層級，這次跳過所有白手套，由中共最高權力機構直接點名，對北京而言，這不是交流，而是「召見」，目的就是要在國際上營造「台灣在野黨已接受北京領導」的政治假象。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡表示，2024年4月10日，習近平在北京會見馬英九，完整鋪陳「兩岸同屬中華民族」的統一話語；2026年，北京又在《民族團結進步促進法》通過後，以「中共中央與習近平總書記」名義高規格邀請鄭麗文訪中，把在野黨主席當成「內部事務」召見的明確姿態，給了「兩岸小白」鄭麗文如此高禮遇。

吳靜怡認為，北京選在《台灣關係法》紀念日會見台灣政黨領袖，是在對華府示威，台灣的未來由「兩岸一家親」決定，而非美國的國內法，更針對日本首相高市早苗推動的安保強化政策，北京試圖透過鄭麗文傳達「台灣內部反對擴張軍備」的聲音，製造日台之間的戰略嫌隙。

吳靜怡質疑，「鄭習會」一方面完成國民黨接受「以法促統」的象徵，另一方面，對國際宣傳中華民國接受「解除武裝」。中國3月通過的《民族團結法》第15條已在疆藏地區強制推行普通話、鏟除民族文化，鄭習會若談及「民族大團結」，實際上是為這部法案在台推行進行「政治導引」；鄭麗文已公開批評行政院版本的國防預算是「在玩火」，北京的高規格接待，就是為了給予國民黨在立法院內「合法杯葛」的政治養分，只要這筆預算被癱瘓，台灣的防衛韌性將出現不可逆的空窗期。鄭麗文此時赴會，不是交流，是在幫北京推進「消滅中華民國」的法理與認知基礎。

吳靜怡提到，鄭麗文出訪前夕，國民黨推出AI廣告，主打「有和平才能躺平、和平最大」，畫面盡是孩子安睡、青年打球的歲月靜好。民進黨立委范雲一針見血指出：當年1949年國民黨若選擇「躺平」接受中共統治，就不會有今天的台灣民主，也不會有鄭麗文在台灣講話的資格。如今國民黨卻反過來叫台灣年輕人躺平，這不是拿自己的歷史打自己的臉嗎？和平從來不是彎腰就能換來的禮物，沒有實力、沒有底氣的躺平，只會失去選擇權，換來屈辱。

吳靜怡諷刺，國民黨現在可以安心「躺平」，因為中共正用灰色作戰（認知戰、假訊息、異常帳號、軍演恫嚇、地下賭盤）全力介選2026地方選舉，國安局已成立專案因應，今年第一季就查獲上萬組異常帳號、數十萬則爭議訊息，鄭習會就更不是孤立事件，而是北京法律戰、認知戰、統戰與介選工程的一部分，當中國在場外替特定路線施壓、擴音、製造和平幻象，台灣內部某些政治力量當然就更容易「躺平」，因為它們知道，會有人替自己把最敏感的統一路線先包裝成和平話術。鄭習會正好卡在選前，成了北京最好的介選助力。

吳靜怡直言，這場會面，不是單純的黨際交流，而是中共混合戰術的高級操作，消滅中華民國的主權地位，把台灣納入「中華民族共同體」框架，用日期密碼、法律框架、廣告敘事、灰色介選，一起營造「只要願意接旨、願意躺平，就能和平」的假象。

吳靜怡在文末指出，鄭麗文這趟行程的真正成果，很快就會在4月10日之後揭曉，台灣人必須看清楚，這究竟是交流，還是「接旨」？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法