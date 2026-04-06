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    首頁 > 政治

    兩岸教育交流減少 清大與北京清大交流限棒球賽

    2026/04/06 11:33 記者洪美秀／新竹報導
    台灣與中國的兩岸教育交流已減少，台灣清大與中國北京清大的交流也僅限棒球。（記者洪美秀攝）

    台灣與中國的兩岸教育交流已減少，台灣清大與中國北京清大的交流也僅限棒球。（記者洪美秀攝）

    陸委會將中國列為旅遊橙色警戒，教育部長鄭英耀去年5月也表明不鼓勵、不贊成兩岸教育交流，禁止國內大專校院與中國的「統戰三校」，以及「國防七子」交流，不過，包括台大、清大、中興與東華等國立大學，校方官網仍有與這10校互結姊妹校，其中清大與哈爾濱工業大學有締結姐妹校。清大澄清，清大與中國哈爾濱工業大學並未實質締結姐妹校。目前僅與中國北京清華大學有棒球上的交流活動。

    清大表示，學校與中國哈爾濱工業大學並未締結姐妹校，可能是過往學校工學院或某個系的教授與該校有過互訪交流。但這幾年並無實質的互訪或交流。目前清大今年4月底到5月初僅有中國北京清華大學會有22名學生到台灣清大進行棒球比賽暨交流，相關內容及參訪地點與食宿等，都由中國北京清華大學負擔，且只限棒球交流活動。

    清大今年2月由學校體育室向運動部及教育部提出這項申請獲准，教育部與運動部雖核准也有但書提醒，包括不能影響清大的教學或有矮化台灣情形。學校稱這項交流活動僅限棒球場及重訓室，但會以不影響清大學生使用的時段為主，同時有安排該交流團隊前往台中及台北大巨蛋看棒球賽事，在台交流停留時間約1星期。

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