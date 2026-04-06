「鄭習會」將登場 侯友宜：兩岸交流須對等有尊嚴 以國家利益為先

新北市長侯友宜表示，兩岸應在對等、有尊嚴前提下進行溝通交流，並依相關法律規範辦理，一切以中華民國國家利益與人民福祉為優先。（記者羅國嘉攝）

國民黨主席鄭麗文7日將前往中國，與中共總書記習近平「鄭習會」。前國民黨副主席連勝文喊話鄭麗文應謹言慎行、抓住一條中間平衡的線，以順利地傳達兩岸和平發展，互助交流的理念。對此，新北市長侯友宜今受訪表示，兩岸應在對等、有尊嚴前提下進行溝通交流，並依相關法律規範辦理，一切以中華民國國家利益與人民福祉為優先。

侯友宜今天出席淡水龍山寺參拜，行前受訪指出，他一向主張兩岸應溝通與交流，但必須對等、有尊嚴，並須依相關法律進行，一切以中華民國國家利益為最大考量、以人民福祉為優先，這也是他一貫的立場。他並期待此行能真正以國家利益與人民為優先考量。

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連勝文4日在臉書發文表示，最近國民黨內有許多人提到2005年他父親去中國的破冰之旅，以及連胡會，而作為這一段歷史的參與見證者，對他來說，那趟旅程最重要的「身教」就是連戰展現的「謹言慎行」、「凡事謀定而後動」，以及「面對龐大壓力時的沉著」。並喊話鄭麗文，如何能抓住一條中間平衡的線，以順利地傳達兩岸和平發展，互助交流的理念，同時堅持兩岸雙贏的路線，這就是一個非常困難但又必須克服的挑戰。

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