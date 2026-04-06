李貞秀槓上高虹安？ 吳靜怡：從直播插曲變成內鬥大戲！

吳靜怡今表示，李貞秀對抗高虹安和民眾黨整體的體制，從「好難看的直播插曲」，演變成一場「內鬥大戲」。（資料照）

民眾黨中配「立委」李貞秀日前開直播意外爆料高虹安拿了柯文哲700萬，相關風波持續延燒。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今表示，李貞秀對抗高虹安和民眾黨整體的體制，從「好難看的直播插曲」，演變成一場「內鬥大戲」。

吳靜怡指出，高虹安前助理故意抓民進黨議員卓冠廷的言論，企圖把李貞秀抹成是「綠友友」，還想把「柯文哲給高虹安700萬」的風波置換成「李貞秀是高虹安助理費案的洩密者」，多位民眾黨的前立委紛紛站出來力勸中評會拉下李貞秀現在立委的身份，但外傳柯文哲力挺李貞秀，讓黨內十分頭痛。

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吳靜怡提到，「高虹安助理費案」對於當時的民眾黨而言是包袱，一路從「性騷」到「公積金」等等紛爭，高虹安積極辯護，不認錯、不道歉，最後把民眾黨的支持度都賠掉，黃珊珊市長選情崩盤，高虹安之所以選上也全靠最後國民黨地方系統力挺、拋棄林耕仁才得以獲勝。後續此事件到了柯文哲競選總統時期仍然成為柯的破口，高虹安的幾次出庭都影響柯文哲當時選情。

吳靜怡表示，此次民眾黨中評會要利用李貞秀直播對外提到「柯文哲給高虹安700萬」當成評議重點，因為嚴重影響柯文哲宣判前的輿論、對民眾黨造成打擊，但是中評會處理態度不明確導致黨內更多人出來表態，形成「霸凌李貞秀」的現況。吳觀察，從徐春鶯組織滲透案發現，「陸配計畫」是柯文哲和中國的默契，若拉下李貞秀，如同柯文哲違背與中國之間的策略，中評會敢動嗎？若開除李貞秀，將她從立委寶座上拉下，一方面李有能力請律師告民眾黨，另一方面，柯文哲敢得罪中國嗎？

最後吳靜怡也說：「李貞秀對抗高虹安和民眾黨整體的體制，從好難看的直播插曲，演變成一場內鬥大戲！」

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