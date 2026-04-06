李貞秀淪自走砲！ 律師揭民眾黨開鍘困境：這就是舔共的下場

民眾黨立委李貞秀。（資料照）

民眾黨不分區立委李貞秀近來爭議連發，除國籍問題懸而未決，更因指控高虹安收取柯文哲700萬元，並被爆出疑似為高虹安助理費案之背後檢舉人，引發白營內部高度不滿。律師廖國翔對此分析，李貞秀的「自走砲」行徑已讓民眾黨陷入進退兩難的可笑處境，若欲開鍘恐面臨法律戰反擊。

廖國翔在臉書粉專「TaiwanDreamer」發文表示，李貞秀會讓民眾黨陷入一個很可笑的處境。現在傳出民眾黨終於受不了要開鍘李貞秀的消息，檯面上的原因是她直播說柯文哲給高虹安7百萬，後來又加碼說曾擔任林冠年助理的李貞秀是當初高虹安案的吹哨者。

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廖國翔直言，真正的原因是因為民調出來有半數以上不支持中配擔任立委，李貞秀又是個更加扣分的自走砲，再加上徐春鶯案的事證過於驚悚，李貞秀顯然就是共諜徐春鶯的指定接班人，再燒下去民眾黨肯定繼續失血。因此柯文哲先透過賴香伶出來放話要李貞秀「知所進退」，接著說自己會尊重中評會對李貞秀的判斷；黃國昌則是從力挺到前幾天開始切割，說不管是徐春鶯還是李貞秀擔任不分區都是柯文哲的意思，直接把他口中的老大賣了，有夠沒義氣。

然而，廖國翔指出，李貞秀這種瘋法顯然也不會乖乖被民眾黨決議開除，然後灰頭土臉從立委位子滾蛋。叫她不要再開直播，她還是繼續開，堪比柯文哲要陳佩琪不要寫臉書但她繼續寫一樣，顯然不受控。甚至李貞秀還嗆明說她已經找律師研究過民眾黨的相關規定了，亂說話頂多停權而不能直接開除黨籍。既然都已經找律師研究相關規定了，意思也很清楚，就是如果民眾黨要玩硬的把她開除，她是不會屈服的。

廖國翔分析，從法律的角度來看，民眾黨想開掉李貞秀還真不一定開得成。高虹安有沒有收柯文哲的7百萬？柯文哲在法庭上就說有了，用這理由開除李貞秀，意思是柯文哲說謊？至於李貞秀是否曾經是高虹安案的吹哨者？他則認為，就算是又如何，高虹安案就是一個調查中的司法程序，爭議確實就是存在，那麼難道內部吹哨者不值得保護？黃國昌的吹哨者保護協會是開假的？就更別提了，高虹安早就退黨了，民眾黨要為一位非黨員去開除一位黨籍立委，這道理怎麼說怎麼怪。

廖國翔強調，就算民眾黨真的玩硬的，用內部程序把李貞秀開除掉，李貞秀如果跟當時王金平院長一樣玩法律戰，去聲請定暫時狀態處分維持黨籍，那她還真不一定會輸。如果是這樣，到時候就好玩了，如果民眾黨開除李貞秀但開不掉，到時候在立法院裡該怎麼處理李貞秀相關的議題？是要跟民進黨一起叫李貞秀「女士」？行政官員拒絕質詢時，民眾黨要幫哪邊說話？想到就有趣。

「那麼民眾黨還有什麼好理由可以開掉李貞秀，而且法律上站得住腳呢？」廖國翔認為，那就是李貞秀當初登記時沒有說老實話，在保有中國戶籍的情形下，以虛假資料「欺騙」民眾黨而取得民眾黨的提名，並且在當選後就職前仍拒絕依規定提出放棄國籍證明文件，這就是明確的違法事由，自然可以拿來當開除李貞秀黨籍的理由。但用這理由的話，就完全打臉提名、力挺李貞秀的自己。

「如果內部行不通，去私下拜託依法握有解職權的韓國瑜，用國籍法把李貞秀解職掉可行嗎？」廖國翔說，法律上可行，但國民黨幹嘛幫民眾黨解套？現在流血的是民眾黨，國民黨就躺著接收民眾黨流出來的票就好。更別提國民黨之前也上車挺過李貞秀，也否認國籍法可以適用於中配的情形，現在怎麼可能因為民眾黨開不掉李貞秀，就放棄那些他們一中框架的大是大非？

最後廖國翔總結，除非老共也認為現在這局勢，應該讓李貞秀快點下去，清理一下戰場，直接出手要李貞秀乖乖被開除不要添亂，否則民眾黨就會面對上面那些可笑的處境，「這就是舔共的下場，請神容易送神難，讓我們繼續看下去。」

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