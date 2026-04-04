不想當中國人！CNN曝部分台灣人正準備「逃生計畫」

外媒報導指出，部分台灣中產階級已開始制定「B 計畫」，透過海外開戶、取得第二國護照甚至置產，為潛在的衝突預留後路。圖為台北。（歐新社）

中國對台灣日益頻繁的軍事威脅，造成部分台人心中恐慌。根據《CNN》報導，部分台灣中產階級已開始制定「B 計畫」，透過海外開戶、取得第二國護照甚至置產，為潛在的衝突預留後路。

《CNN》今日刊出一篇長篇報導「As Taiwan steels its defenses against China, some are hatching escape plans」（當台灣強化國防對抗中國，部分民眾正醞釀逃生計畫），報導指出，台灣政府正增加國防開支，延長了強制徵兵期，並改進了作戰演習，種種措施顯示了抵禦潛在入侵者的決心，但是，就在同一時間，有些人正制定不同的計劃。

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報導指出，51歲的金融業人士葉先生，3年前就開始行動，他將5分之1的資產移往新加坡，並與妻子取得土耳其護照。他直言，雖然衝突機率低，但一旦發生損失巨大，「我應該要有個備案」。

報導提到，這股不安感源自於對香港命運的憂慮。隨著中國對香港加強控制，當年「今日香港，明日台灣」的口號，在2022年俄烏戰爭後演變為「今日烏克蘭，明日台灣」。 33歲的數據分析師陳小姐，去年已移居美國並申請綠卡，她坦言：「我只想避免任何成為中國人的風險，那對我來說是最壞的情況。」

除了美加等傳統移民大國，東南亞也成為台灣人的避險目的地。在曼谷工作的台籍房仲 賴先生透露，近期諮詢量暴增，其中70％的客戶是因擔憂地緣政治而打算在泰國置產。另一名67歲的退休人士郭先生則在柬埔寨買房，他認為：「只要能先離開，就有時間觀察局勢。無論誰勝誰負，若贏家有善意，我們再找機會回來。」

移民顧問指出，過去台灣人移民是為了追求更好的生活品質，現在則是「風險分散」。大都會國際移民事業有限公司總經理蔣先生說，現在客戶的目標是資產與身分的多樣化，甚至有人考慮馬來西亞，理由是若戰爭爆發機場被炸，至少還能從台灣搭船前往。

戰或逃？美方緊盯台人「抵抗意志」數據

然而，報導指出，台灣人的抗戰意志將是國際關注焦點。2025年的一項民調顯示，僅 20％受訪者說會抵抗或加入軍隊，另有11％則會逃離，而高達37％的人選擇「順其自然」。

這項數據已經引發美方關注。日前訪台的美國參議員匡希恆（John Curtis）強調，他必須帶回「台灣人願意為自己而戰」的訊息，才能說服美國國會繼續支持對台軍援。

報導最後寫道，隨著美國總統川普預計今年5 訪問北京並與習近平討論台灣問題，地緣政治的不確定性正持續推升這股「海外避險」浪潮。

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