李四川拜會樹林區基層 大打「大巨蛋、高雄路平」政績牌

國民黨新北市長參選人李四川（中）到樹林廟宇參拜，他向所有廟方人員表達最高的敬意，當選後，他將以40年累積的公務經驗，為市民謀求更完善的福祉。（李四川競選辦公室提供）

國民黨新北市長參選人李四川今（4）日到樹林區拜會基層，參拜濟安宮、海明寺等宮廟，感佩宗教團體對社福的貢獻，他也與第一線里長座談，強調里長意見是市政決策的關鍵。李四川以「走過必留下痕跡」自許，細數過去在台北大巨蛋啟用、高雄路平燈亮及樹林博愛街市場停車問題的溝通實績，將帶著40年公務經驗回歸新北，以務實、有溫度的施政為市民謀求最大福祉。

李四川下午到樹林區拜訪里長說，第一線里長最了解社區實際困難，是市政決策的重要參考依據，承諾當選後將以貼近民意、務實有效的方式推動建設。他回憶，過去處理博愛街市場停車問題時，曾面臨產權複雜且地主在國外的挑戰，他親自與各方溝通，並將水溝加蓋，解決市場前的機車停放需求。

請繼續往下閱讀...

談及過往政績，李四川分享在高雄任職副市長期間，常有市民反映「路平、燈亮」帶來的通勤便利，這份溫暖讓他深刻體會人生價值，也印證了他的理念「走過必留下痕跡」。轉任台北市副市長後，他也一一落實台北市長蔣萬安交付的任務，從第一年讓大巨蛋能打球，到第二年成功舉辦演唱會，讓國際巨星接連登台、租借檔期全滿。他希望「把經驗帶回新北市，替市民解決問題，打造更便利、更有溫度的城市。」

李四川也到慈恩宮、濟安宮、東昇福德宮及千霞山海明寺參拜，對廟方在社福補助與救助工作上發揮的慈悲濟世精神表達崇高敬意。他說，廟方在社福補助與各項救助工作，充分發揮宗教慈悲濟世的精神，造福廣大市民。對此，他向所有廟方人員表達最高的敬意，當選後，他將以40年累積的公務經驗，為市民謀求更完善的福祉。

國民黨新北市長參選人李四川（右1）到樹林區拜訪里長。（李四川競選辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法